أول ظهور لصلاح عبد الله بعد أزمته الصحية الدقيقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: بعد الوعكة الصحية التي ألمّت به واحتاج إثرها لرعاية دقيقة، كشف النجم صلاح عبد الله عن مشاركته في فيلم “ميني بار”، وهو اسم مؤقت ومن المقرر تغييره قريباً، الى جانب نخبة من النجوم أبرزهم نضال الشافعي ومدحت تيخا وآخرون.

ويجسد النجم المصري في الفيلم شخصية “حجاج”، وهو مدير ملهى ليلي في أحد الأماكن السياحية المرخّصة، التي تستقطب السيّاح العرب لمشاهدة الفقرات الفنية التي تقدَّم على هذا المسرح الغنائي الاستعراضي، وهي شخصية حائرة يلفّها الغموض لأساليب عدة تشويقية.

ومن المنتظر أن تكون الشخصية مختلفة تماماً عن تلك التي قدّمها عبد الله في فيلم “كباريه” والذي عُرض عام 2008.

وظهر صلاح عبد الله بصحة جيدة في الصور المنتشرة من كواليس التصوير، وطمأن الجمهور على حالته الصحية بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها واحتاج لعلاج دقيق.

وتدور أحداث فيلم “ميني بار” في إطار من الأكشن الكوميدي، حول بعض الشبان الذين يسلكون طرقاً غير شرعية فتنقلب حياتهم رأساً على عقب بين ليلة وضحاها.