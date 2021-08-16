أحمد سعد يشارك في أغنية بـ”200 جنيه”.. ويعلق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قال الفنان المصري، أحمد سعد، إنه سيشارك في فيلم “200 جنيه”، المنتظر طرحه في 25 أغسطس الجاري، وسط ترقب من الجمهور، لاسيما بعد أن كشف البرومو التشويقي للفيلم عن مشاركة عدد كبير من نجوم الفن، سواء بأدوار رئيسية أم كضيوف شرف.

تأتي مشاركة أحمد سعد في الفيلم بالغناء، إذ وقع عليه الاختيار لأداء الأغنية الدعائية للفيلم، إذ شارك مقطعاً قصيراً من الأغنية تضمن موسيقى لحنية، وكلمات توحي بأنها ستكون أغنية “دراما” وفقاً للأحداث.

وتقول كلمات الأغنية في المقطع الذي شاركه أحمد سعد مع الجمهور عبر حسابه في “إنستغرام”: “كل واحد في اللي فيه ناس حياتها 200 جنيه.. ناس تاخدها عشان تعيش.. وناس تسيبها لناس بقشيش.. والمركب اللي فيها لله متغرقش”.

وكشف سعد، من خلال تعليقه على برومو تشويقي للأغنية بأنها سيتم طرحها اليوم الإثنين عند الساعة 6 مساء، فيما علقت المطربة مروة ناجي قائلة: “برافو يا أحمد”.

وكان قد أفرج الفنان أحمد السعدني عن البرومو التشويقي لفيلم “200 جنيه”، عبر حسابه في “إنستغرام”، إذ سيطرت عليه حالة من الغموض تجاه أبطال العمل، وذلك بسبب بحثهم الدائم عن المال ضمن الأحداث، وكانت من بينهم ليلى علوي أيضاً.

وجاءت رسالة الفيلم بأنّ المال لا يُسبب السعادة، لكنّه وسيلة للحياة، وليس من الطبيعي أن يعتبر الشخص “المال” موجهاً له، وسط تأكيد على أنّ السعادة تكمن في الرضا.

فيلم “200 جنيه” يعتمد على 8 قصص مختلفة، بين الكوميدي والتراجيدي، وتظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الآخر، حيث يُجسِّد الفنان أحمد رزق دور مدرس ملتزم يُعاني بعض ضغوط الحياة اليومية، أما الفنانة نيللى كريم فستظهر في دور راقصة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخصٍ إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة، ولكن تربطهم هذه العملة الورقية.

والعمل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، ويشارك في بطولته: هاني رمزي، نيللي كريم، إسعاد يونس، خالد الصاوي، أحمد رزق، أحمد السقا، ملك قورة، مي سليم وليلى علوي، ومجموعة من ضيوف الشرف.