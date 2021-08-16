بلقيس تعلق على نجاح حفلها بالأوبرا.. وتَعِدُ بمفاجآت قادمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبرت النجمة بلقيس فتحي، عن سعادتها بالنجاح الذي حققه حفلها الغنائي الأخير، وأقيم في دار الأوبرا المصرية يوم 12 أغسطس الجاري، لاسيما أن حفلها كان مكتمل العدد.

وقالت بلقيس، في تغريدة دونتها عبر حسابها في “تويتر”، إن الجمهور كان متفاعلاً معها في الحفل بشكل كبير، موجهة له الشكر على الدعم المتواصل.

ووعدت بلقيس الجمهور بمزيد من المفاجآت في الفترة المقبلة، إذ أعلنت عن طرح فيديو كليب جديد هذا الشهر مع مفاجآت أخرى قادمة.

وكتبت بلقيس، قائلة: “‏في حفل مكتمل العدد بدار الأوبرا ‎#المصرية وجمهور متفاعل جدا احب اقول لجمهوري الغالي انتظروني في مفاجآت قادمة.. وشكرا لدعمكم المتواصل لي، الله لا يحرمني منكم ويالله استعدوا لكليب الشهر”.

وكانت قد شوَّقت بلقيس متابعيها وجمهورها لعملٍ جديد لها، برفقة الفنان العراقي سيف نبيل، والفنان الفلسطيني محمد عساف.

ونشر ماهر خوخجي، صاحب شركة “سبوتي لايت” لتنظيم الحفلات الفنية، عبر خاصية “ستوري” في “إنستغرام”، صورةً مركبة للفنانين بلقيس وسيف نبيل ومحمد عساف، وكتب: “احجز تذاكرك لأكبر حفلة في هذا الصيف”.

وأعادت بلقيس نشر التعليق، عبر حسابها في “إنستغرام”، وعلَّقت قائلةً: “سبوتي لايت تُقدّم حفلاً مشتركاً يجمع بلقيس ومحمد عساف وسيف نبيل”.