"مدرسة الروابي للبنات" برؤية نقدية.. جريء ويستحق المشاهدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار المسلسل الأردني "مدرسة الروابي للبنات" موجة من الجدل الكبير في الأوساط العربية.

وانقسمت الآراء حول العمل، إذ رأى فريق أنه تشويه متعمد للمجتمع الأردني، واتهموا شبكة "نتفلكس" بأنها تقف وراء الأمر، كما رأى فريق آخر أن المسلسل جيد، ويقدم صورة واقعية لمشاكل حقيقية.

وحول محتوى العمل تحدث الناقد المصري طارق الشناوي لـ"الخليج 365" قائلا: المسلسل عادي جدا، ويناقش مشاكل المراهقات بصورة جريئة، لكن الأزمة تكمن في النظرة العربية لمثل هذه الأعمال التي تتسم بالجرأة، لا أعرف لماذا نفضل أن نضع التراب تحت السجادة، ومتى نفضل إزالة التراب؟.

وتابع طارق الشناوي حديثه: منذ 15 عاما، قدمت المخرجة اللبنانية جوسلين صعب فيلم عن الختان في مصر، الفيلم يحمل اسم "دنيا" وتم عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي، وتعرضت هذه المخرجة لهجوم عنيف واتهموها بأنها تنشر الغسيل القذر فقط.





وعن اتهام نتفلكس بتشوية المجتمعات العربية قال "الشناوي": أتصور أن هذا الاتهام أشبه بالشيء المعلب، عندما ينتقدنا الغرباء نتهمهم بالمؤامرة، وعندما يقترب فريق عربي من قضايانا نهاجمه، لا أتصور أن نتفلكس تتعمد ذلك لأنها تقدم مثلا أعمالا تناقش المثلية الجنسية، وهذه قضية موجودة ولكن الاقتراب منها جعلها متهمة بالترويج لأفكار غريبة ومرفوضة.

وواصل" الشناوي" حديثه قائلا: مسلسل" مدرسة الروابي للبنات" جريء ويستحق المشاهدة، وأرفض الهجوم عليه لأنه من الأفضل أن نرصد عيوبنا ونحاول إصلاحها.

ودافعت مخرجة ومنتجة المسلسل تيما الشوملي عن مشروعها الفني قائلة في تصريحات صحفية: "المسلسل يتناول هموم النساء من خلال أعين النساء وأقلامهن، معربة عن فخرها بأن العمل الفني الأردني استطاع أن يخرج للعالمية ويترجم إلى عدة لغات".





تدور قصة مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" حول "مريم" الفتاة الهادئة التي فجأة تجد نفسها موضع اتهامات من الجميع، بسبب "ليان" وصديقاتها اللاتي اعتدن التنمر عليها.

تتغير "مريم" نتيجة للظروف التي وضعت بها، وتبدأ رحلة انتقامها، لنرى كواليس ما يحدث بين المراهقات والموضوعات التي تثير اهتماماتهن.

يتكون العمل من 6 حلقات، وجميع الأحداث تدور في العاصمة الأردنية عمان، والعمل من تأليف وإخراج تيما الشوملي.

ويعرض المسلسل مترجما إلى أكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم، ويشارك في بطولته ركين سعد، وأندريا طايع، ونور طاهر، وجوانا عريضة، وسلسبيلا، ويارا مصطفى، بالاشتراك مع الفنانتين نادرة عمران وريم سعادة.