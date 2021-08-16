شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس كلمة السر ولغز العملة الورقية فى فيلم "200 جنيه".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد النجمة الكبيرة إسعاد يونس دورا مهما ومحوريا خلال أحداث فيلم "200 جنيه"، المقرر عرضه يوم 25 أغسطس فى جميع دور العرض، وتظهر فى شخصية "عزيزة السيد" والتي تقوم بختم اسمها على العملة الورقية، التي ستدور أحداث الفيلم حول هذا اللغز وسر ختمها للعملة.

فيلم "200 جنيه" ينتمي إلى نوعية البطولة الجماعية ومكون من 8 قصص متنوعة، ما بين الكوميديا والتراجيديا، حيث تنتقل 200 جنيه من شخص إلى آخر، لتكون هي الرابط بينهم مع اختلاف طبقاتهم الاجتماعية.

وفى سياق متصل قرر عدد من النجوم المشاركين في فيلم "200 جنيه"، الترويج لفيلمهم الجديد على طريقتهم الخاصة، عن طريق نشر صورهم عبر حساباتهم الشخصية بمنصات السوشيال ميديا وهم يمسكون في أيديهم ورقة أموال قيمة 200 جنيه.

فيلم "200 جنيه" يعتمد على البطولة الجماعية بمشاركة عدد كبير من النجوم، وهم: أحمد السقا، إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، نيللي كريم، ليلى علوى ، محمود حافظ ، مي سليم، ليلى علوي، طارق عبد العزيز، ملك قورة، محمد فراج، أحمد السعدنى ، نهى صالح، وعدد من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.