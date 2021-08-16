شكرا لقرائتكم خبر عن 13 ألبوما و12 فيلما ومسلسلان تكتب قصة صعود تامر حسنى للعالمية فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشواره فى الفن لم يتجاوز 20 عاما، لكنه استطاع خلال سنوات قليلة أن يضع نفسه ضمن نجوم الصف الأول في الغناء والتمثيل، واستطاع من خلال مواهبه المتعددة أن يصبح واحدًا من نجوم الفن المصرى، وصاحب بصمة مميزة، وصل من خلالها لقلوب الكثير من الجمهور خاصة فئة الشباب، ومنها إلى العالمية محققًا الكثير من الجوائز العالمية المرموقة، إنه نجم الجيل كما يلقبه جمهوره، تامر حسنى.

يحتفل اليوم الميجا ستار تامر حسنى، بعيد ميلاد الـ44، إذ ولد في 16 أغسطس عام 1977، وبدأ مسيرته الفنية عام 2002 من خلال ألبوم مشترك مع شيرين عبد الوهاب بعنوان فري ميكس 3، ثم أطلق أول ألبوم له في عام 2004 بعنوان "حب"، وخلال بضع سنوات نجح حسني أن يحصل علي قلوب الجمهور والعديد من الألقاب، وحصد جوائز عالمية مثل: جائزة أفضل فنان أفريقي من الأفريكان ميوزك أوورد عام 2010، كما حصل أيضاً علي جائزة أسطورة القرن، كونه فنان شامل من البيج أبل ميوزك أوورد.

مسيرة تامر حسنى الغنائية تضمنت 13 ألبوم غنائى من بين رومانسى واجتماعى ودينى، وهم: "حب، عينيا بتحبك، يا بنت الأيه، الجنة في بيوتنا، قرب كمان، هاعيش حياتي، اخترت صح، اللى جاى احلى، بحبك انت، 180°، عمري ابتدا، عيش بشوقك، خليك فولاذي".