- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن 13 ألبوما و12 فيلما ومسلسلان تكتب قصة صعود تامر حسنى للعالمية فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - مشواره فى الفن لم يتجاوز 20 عاما، لكنه استطاع خلال سنوات قليلة أن يضع نفسه ضمن نجوم الصف الأول في الغناء والتمثيل، واستطاع من خلال مواهبه المتعددة أن يصبح واحدًا من نجوم الفن المصرى، وصاحب بصمة مميزة، وصل من خلالها لقلوب الكثير من الجمهور خاصة فئة الشباب، ومنها إلى العالمية محققًا الكثير من الجوائز العالمية المرموقة، إنه نجم الجيل كما يلقبه جمهوره، تامر حسنى.
يحتفل اليوم الميجا ستار تامر حسنى، بعيد ميلاد الـ44، إذ ولد في 16 أغسطس عام 1977، وبدأ مسيرته الفنية عام 2002 من خلال ألبوم مشترك مع شيرين عبد الوهاب بعنوان فري ميكس 3، ثم أطلق أول ألبوم له في عام 2004 بعنوان "حب"، وخلال بضع سنوات نجح حسني أن يحصل علي قلوب الجمهور والعديد من الألقاب، وحصد جوائز عالمية مثل: جائزة أفضل فنان أفريقي من الأفريكان ميوزك أوورد عام 2010، كما حصل أيضاً علي جائزة أسطورة القرن، كونه فنان شامل من البيج أبل ميوزك أوورد.
مسيرة تامر حسنى الغنائية تضمنت 13 ألبوم غنائى من بين رومانسى واجتماعى ودينى، وهم: "حب، عينيا بتحبك، يا بنت الأيه، الجنة في بيوتنا، قرب كمان، هاعيش حياتي، اخترت صح، اللى جاى احلى، بحبك انت، 180°، عمري ابتدا، عيش بشوقك، خليك فولاذي".
كذلك قدم تامر العديد من الأعمال السينمائية التى حققت إيرادات مرتفعة وجماهيرية كبيرة، وصلت إلى 12 فيلما سينمائيا "حالة حب (2004)، سيد العاطفي (2005)، عمر وسلمى (2007)، كابتن هيما (2008)، عمر وسلمى 2 (2009)، نور عيني (2010)، عمر وسلمى 3 (2012)، أهواك (2015)، تصبح على خير (2017)، البدلة (2018)، الفلوس (2019)، مش أنا (2020).
تامر حسنى كانت له مشاركاته اللافتة في الدراما التليفزيونية إذ قدم من قبل مسلسلين، وحققا نجاحا كبيرا عند عرضهما، وهم "آدم" (2011)، "فرق توقيت" (2014)، فضلا عن مشاركته كضيف شرف في مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا.
تامر حسنى مسيرة كبيرة، في الغناء والتمثيل والتأليف والإخراج، خلال مسيرة عمرها 19 سنة فقط، وصل إلى العالمية، ولا يزال ينتظر منه جمهوره الكبير في مصر والوطن العربى، الكثير من الأعمال والنجاحات خلال السنوات المقبلة.