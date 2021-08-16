شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يطرح برومو الأغنية الدعائية لفيلم "200 جنيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب أحمد سعد، برومو الأغنية الدعائية لفيلم "200 جنيه"، والأغنية من ألحانه، استعدادًا لطرح الفيلم بدور العرض السينمائي 25 أغسطس الجارى، ونشر سعد جزءًا منها عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مؤكدًا طرحها كاملة اليوم الإثنين الساعة 6 مساءً.

فيلم "200 جنيه، تدور أحداثه في إطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

فيلم "200 جنيه"، من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلي علوي، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوي، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

وبدأت الشركة والفنانون المشاركون في عمل حملة دعائية ضخمة للفيلم الذي يجمع عددًا كبيرًا من نجوم الفن لأول مرة في عمل واحد.

وكانت كشفت الفنانة ليلى علوى تفاصيل جديدة عن فيلم "قصة 200 جنيه"، قائلة: "إن الفيلم مكتوب حلو قوى وفيه ممثلين عظماء وكل اللى بيشتغل حابب الفكرة وحابب السيناريو والحوار والمخرج والإنتاج".

وأوضحت ليلى علوى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "شافكى المنيرى"، فى برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن بطل الفيلم ورقة الـ 200 جنيه، مشيرة إلى أن طاقم العمل التقط صورا مع الـ200 جنيه، وأن الفيلم يحتوى على عدد من الشخصيات والمواقف التى سيرى فيها المشاهدون أنفسهم فى هذه الشخصيات.

وتابعت أن الـ200 جنيه ليها رحلة مع كل أبطال الفيلم، مشيرة إلى أنها سعيدة بتعاونها مع السيناريست والمخرج محمد أمين فى هذا العمل، مضيفة أنها تعاونت معه من قبل فى فيلم "التاريخ السرى لكوثر".