شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولي فى رحلة تسوق بصحبة ابنها باكس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين النجمة العالمية أنجلينا جولي، وهي في رحلة تسوق بصحبة ابنها باكس البالغ من العمر 17 عاما، في بيفرلي هيلز، وظهر الثنائي يرتديان الكمامات حتي فى الشارع وذلك حفاظا علي سلامتهما من فيروس كورونا، وظهرت أنجلينا جولي بإطلالة أنيقة.

وتسببت النجمة العالمية أنجلينا جولي في تلقي قاض أمرًا بالتنحي بعد شكواها من عدم حياده في النظر بقضية طلاقها من النجم براد بيت، وذلك لأن القاضي جون أوديركيرك كان على علاقات سابقة بمحامين يمثلون براد بيت في نزاع الزوجين الطويل على حضانة أطفالهما.

وقضت محكمة استئناف في كاليفورنيا بأنه كان ينبغي للقاضي أن يكشف عن علاقاته المهنية السابقة بالمحامين، وجاء في حكم محكمة الاستئناف أن أوديركيرك ارتكب "مخالفة أخلاقية.. قد تدفع شخصًا موضوعيًا، مدركًا لجميع الحقائق، إلى إبداء شك منطقي في قدرة القاضي على أن يكون محايدًا.. التنحي (عن نظر القضية) مطلوب".

واستعان الزوجان بـ"أوديركيرك"، وهو قاض خاص، في محاولة لإبقاء تفاصيل طلاقهما في سرية تامة، ومن المرجح أن يزيد تنحيه من أزمة نزاع الحضانة، ولكن براد بيت وقف ضد محاولة جولي إبعاد أوديركيرك.

ومن جهته، قال متحدث باسم براد بيت، إن الحكم استند إلى مسألة فنية وإن القرار السابق الذي أصدره القاضي بالسماح لبيت بالاشتراك في الحضانة كان بناء على شهادة شهود خبراء، مضيفا في بيان له :"سنواصل القيام بما هو ضروري من الناحية القانونية بناء على تلك النتائج التفصيلية لما هو أفضل للأطفال".