شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد جيمس كاميرون مخرج التحف السينمائية Terminator وTitanic وAVATAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الاثنين مع عيد ميلاد واحد من أكثر المخرجين السينمائيين نجاحاً وتأثيراً بالسينما العالمية، بفضل بصمته على مجموعة من أهم الأفلام في تاريخ السينما، وهو المخرج جيمس كاميرون الذى ولد زى النهارده الـ 16 من أغسطس عام 1954 محققاً نجاحاً كبيراً وطفرة عبر قفزة كبيرة بفضل أفكاره التي أحدثت ثورة بالسينما.



جيمس كاميرون

جيمس كاميرون حقق خلال مسيرته الفنية مجموعة من الطفرات بأفلام لم تكن مسبوقة صنفت على أنها خيال علمى، بعالم خاص قام بإخراجه من نسج خياله الذى ألهم الجمهور بصورة كبيرة محققاً أرقاماً قياسية على مستوى الإيرادات بسبب أفلامه.



جيمس كاميرون

وخلال التقرير التالى نسلط الضوء على أبرز أفلامه التي أحدثت ثورة كبيرة بعالم السينما، وهى The Terminator من بطولة الممثل ارنولد شوارزنيجر الذى قفز به إلى المستقبل من خلال لعب ارنولد دور روبوت بطريقة صورت بشكل احترافى أشبه بعالم الجرافيك.



Terminator1984

بعد ذلك يأتي فيلم Titanic الذى حقق ارقام قياسية بعالم الإيرادات، حينما أخرج تحفت السينمائية مذكراً العالم بما حصل من حادث مأساوى كبير أغرق الكثيرين على متن السفينة الأفضل آنذاك، ليحقق العمل ارقام قياسية أخرى على مستوى الإيرادات قبل أن تأتى ملحمته الثالثة.



تيتانيك

ومع إبداعه نهاية الألفية في Titanic لم يمكث طويلاً حتى أخرج مع الألفية الجديدة فيلم AVATAR الذى كان ثورة كبرى في عالم السينما، بعدما نسج عالم من الخيال بعوالم من الفضاء، ليصنف الفيلم على أنه واحد من أفضل الأفلام بتاريخ السينما ويحقق ارقام قياسية تجاوزت Titanic.