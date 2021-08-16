"عرفت أهلي أنا مين".. حمادة هلال يكشف مجموعه في الثانوية العامة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان حمادة هلال، عن نتيجة الثانوية العامة التي حصل عليها بالتزامن مع قرب إعلان نتائج مرحلة الثانوية العامة.

ونشر "هلال" مقطع فيديو بعنوان "نتيجة الثانوية العامة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، قال فيه: "كل سنة وأنت طيبين وحشتوني، لكل طالب في الثانوية العامة حبايبي وأصحابي اللي موجودين معايا، عايز أقولكم إن شاء الله ربنا يكرمكم وتفرحوا فرحة كبيرة، وتجيبوا أحلى نتيجة اللي أنتوا نفسكوا فيها".

وأضاف: "عايز أوجه كلمة للأهالي، سيب ابنك يفرح ومتقارنهوش بحد، لأنه هو عارف نفسه كويس، يعني كان زمان أهلي عندهم جملة بيقولولهالي، وده الرقم اللي بكرهه في حياتي 55%، دايما يقولوا يارب تجيب 55%، لغاية ما ربنا كرمني واجتهدت وجبت 59%، وعرفت أعرفهم أنا مين، إن شاء الله ربنا هيكرمكم، وانتظروا مفاجأة حلوة".

وعُرض للفنان حمادة هلال في السباق الرمضاني الماضي 2021 مسلسل "المداح" بطولة: نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، وآخرون، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.