أحمد حلمي يكشف سبب تكرار ظهور نفس السيارة في أفلامه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية صورة مجمعة في إطار واحد من لقطات لأفلام الفنان أحمد حلمي "ميدو مشاكل، زكي شان، وظرف طارق".

وظهر أحمد حلمي في الصورة بجانب سيارة "Jeep" حمراء تحمل نفس اللوحة المعدنية "ملاكي القاهرة 200262"، وتلك السيارة ظهر بها الكوميديان في الأفلام الثلاثة.

ومن جانبه، نشر أحمد حلمي الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "كان عليها أقساط بس".

جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد حلمي، كان فيلم "خيال مآتة"، والذي عُرض عام ٢٠١٩، وشاركه البطولة النجوم: منة شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وانتصار، وسامي مغاوري وغيرهم، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.