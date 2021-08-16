بدء تصوير فيلم "في القلب" لخالد سليم ونسرين طافش (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش، عن بدء تصوير أحدث أفلامها "في القلب".

ونشرت "طافش" مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال الاحتفال ببدء تصوير الفيلم، وعلّقت: "من القاهرة أم الدنيا بدأنا اليوم بعون الله، تصوير فيلم (في القلب) مع النجم الراقي خالد سليم والمخرج المبدع مرقس عادل، مدير إضاءة وتصوير عز العرب، إنتاج شركة ريماس للإنتاج الفني للدكتور إسحاق إبراهيم".

وأضافت: "الفيلم سيناريو وحوار سمير ياسر، معالجة درامية محمد حسين ألمظ ودكتور عادل مرسي، ونخبة من نجوم الفن، الفنانتان القديرتان سوسن بدر وهالة فاخر والنجوم منة فضالي، أوستين إسحاق، إنجي كيوان، توني ماهر.. القصة جديد ومختلفة وجميلة جدا يا رب تعجبكم وتدخل قلوبكم زي ما دخلت قلبي، والله ولي التوفيق".

جدير بالذكر أن نسرين طافش شاركت في مسلسل "المداح" الذي عُرض في السباق الرمضاني المنقضي، بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، ومحمد عز وغيرهم.