أحمد داود: "يوم 13" يدخل مراحله النهائية.. وتجربة الـ 3D استثنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ينتظر الفنان أحمد داوود طرح فيلم الرعب "يوم 13"، وهو فيلم يُعرض بتقنية 3D، وقال داوود "الفيلم في مراحله النهائية، وتجربة الـ 3D ستكون استثنائية".

وتابع في بيان صحفي "المخرج وائل عبدالله يهتم بكل التفاصيل ليخرج بالفيلم في مستوى عالمي، واثق من أنه سينال إعجاب الجمهور، الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبدالله".

وبجانب فيلم يوم 13، أعلن داود مؤخرًا عن استعداده لتصوير فيلمه المقبل "هيصة"، والذي يقوم فيه بدور لاعب كرة قدم، إذ يخوض تحديًا جديدًا من قلب ملاعب كرة القدم المصرية، ليرصد صراع الموهوبين رياضيًا مع الحياة ليمارسوا ما يحبونه وهو كرة القدم، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على بقيّة فريق العمل، الفيلم تأليف محمد ناير، إنتاج Cine-Pro Production، ومن إخراج عثمان أبو لبن.