ملك أحمد زاهر ترد على الانتقادات وتكشف عن مرور شقيقتها "ليلى" بحالة نفسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طمأنت ملك زاهر جمهورها على حالة شقيقتها الفنانة ليلى أحمد زاهر، بعد تأثرها برحيل الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.

ووجه أحد متابعي "ملك" سؤالا لها عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قائلا: "ليلى عاملة إيه دلوقتي لأنها مبتنزلش ستوري أبدا، طمنينا عليها والنبي".

وردت ملك قائلة: "الحمد لله بقت أحسن كتير عشان إحنا أخدناها وخرجناها وهي بتدعي طول الوقت لأستاذة دلال الله يرحمها وربنا الحمد لله هاديها".

وردا على الانتقادات التي وجهت للأسرة بعد حضور حفل الفنان عمرو دياب في الساحل الشمالي بعد أيام قليلة من وفاة دلال عبد العزيز، قالت "ملك" إن الحالة النفسية لشقيقتها كانت سيئة، وبعد أسبوع من الوفاة قرروا اصطحابها للحفل "عشان تفك شوية"، مضيفة: "لا هي حاجة عيب ولا حرام محدش في اللي بنتقدوا حاطط نفسه مكانا ولا أصلا ليه دعوة، كل واحد حر في حياته وياريت يخليهم في حالهم".

وحضرت ليلى وملك زاهر جنازة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز رفقة والدهما الفنان أحمد زاهر.

دلال عبدالعزيز رحلت عن عالمنا صباح السبت 7 أغسطس الجاري، بعد صراع مع تبعات فيروس كورونا، استمر نحو 3 أشهر.

وتم تشييع جنازة الراحلة دلال عبد العزيز من مسجد المشير بالتجمع الخامس، ثاني يوم الأحد، ودُفنت بمقابر العائلة في الوفاء والأمل بمدينة نصر.