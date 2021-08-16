بحضور مريم نعوم وطارق الشناوي.. جامعة القاهرة تناقش أثر صورة المرأة في الدراما على قضايا العنف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يقيم المجلس الثقافي البريطاني بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة حلقة نقاشية عبر الإنترنت بعنوان: "صورة المرأة في الدراما المصرية وانعكاسها على قضايا العنف ضد المرأة"، يستضيف فيها الكاتبة والسيناريست مريم نعوم والناقد الفني طارق الشناوي، ود.فكري العتر أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة، وتدير النقاش د.سلمى مبارك أستاذة الأدب والفنون بكلية الآداب بجامعة القاهرة، وذلك اليوم الاثنين الساعة 4 مساءً.

وتناقش الندوة المقامة عبر تطبيق Zoom عدة محاور، منها ملامح صورة المرأة في الدراما المصرية، ومدى عكسها لواقع المرأة المصرية، وكيف تؤثر الصور النمطية للمرأة في الأعمال الدرامية على المجتمع وقضايا العنف ضد المرأة.

الندوة ستقام باللغة العربية مع إتاحة ترجمة فورية للإنجليزية، وتأتي في إطار برنامج "مناهضة العنف ضد المرأة؛ لتحقيق حرم جامعي آمن للجميع"، والمقدم من قبل المجلس الثقافي البريطاني بالشراكة مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.