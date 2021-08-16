أشرف عبدالباقي يرد على منتقدي مشاركة حمو بيكا في "شمسية وأربع كراسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكد الفنان أشرف عبدالباقي إن حملة الهجوم التي تعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلانه عن مشاركة مغني المهرجانات حمو بيكا في مسرحية "شمسية وأربع كراسي"، لم تؤثر في قراره، موضحا إنها بالنهاية "عالم افتراضي".

أشرف خلال ظهوره في برنامج "et بالعربي"، قال: "السوشيال ميديا هي بالنهاية عالم افتراضي، وما قيل عن استغلالي حمو بيكا كلام فارغ، وللعلم هؤلاء هم من أكثر من يتابعون أخباره وأزماته، حتى أكثر من أغانيه".

وأضاف "نحن نقدم مسرحية في الساحل، وأقرب واقعة حدثت مؤخرا به ومازالت في البال، هي حادثة مشاجرة حمو بيكا، وفي البداية فكرنا نقدم من يؤدي شخصيته، ثم قررنا ظهوره بنفسه، وهو لا يمثل ولا يغني بالعرض".

الفنان أشرف عبدالباقي تعرض لهجوم حاد عبر مواقع التواصل، عقب إعلانه عن مشاركة مغني المهرجانات المثير للجدل حمو بيكا، وزادت حدة الجدل مع تأكيد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عدم مسئولية النقابة عن التصريح بظهور بيكا، وإعلان الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية أيضا عدم مسئوليته.

ووسط حالة الجدل كشف الفنان السكندري محمود عامر عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن تفاصيل مشاركة حمو بيكا بالمسرحية، وكتب: "بعد أن اشتعلت نار الغضب في قلوب العديد من الزملاء والزميلات في الفن والإعلام وخلافه بخصوص وجود حمو بيكا في مسرحية شمسية وأربع كراسي، سارعت بالاتصال الشخصي بالعزيز والصديق أشرف عبدالباقي، بشأن وجود حمو بيكا في العرض فقال لي بالحرف الواحد هو لا بيمثل ولا بيغني، ده إفيه لا يتعدى دقيقة على خشبة المسرح".

وأضاف "قلتله إزاي، قال لي هو داخل حمو بيكا نفسه، هو عامل خناقة في مارينا خمسة ويجرى يهرب للمسرح (ملحوظة المسرح أمام بوابة مارينا خمسة)، فيدخل المسرح يستخبى من الناس في الخناقة، أول ما بيدخل بيلاقي جمهور، فقال فرصة أغني، قبل ما يقول آه، يدخل أشرف يقوله الأستاذ هاني شاكر بره فيخرج يجري، يعني كل الحكاية إفيه لحمو بيكا نفسه.. يعنى فعلا لا تمثيل ولا غنا، وهو ضيف المسرح اليوم، ممكن يوم تاني ميبقاش موجود".

وبدأ فريق عمل مسرحية "شمسية وأربع كراسي" أول عرض، يوم الخميس 5 أغسطس، بالساحل الشمالي، وتُعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

المسرحية بطولة أشرف عبدالباقي، محمد عبدالرحمن، أوس أوس، محمد أنور، ميرهان حسين، من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبدالوهاب، وإخراج أشرف عبدالباقي.