سحر عبدالحميد في الرعاية المركزة بعد تعرضها لأزمة قلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الإعلامية ندى رحمي عن تعرض والدتها الفنانة سحر عبدالحميد، لأزمة صحية مفاجئة، أدت إلى دخولها الرعاية المركزة، بأحد المستشفيات بالقاهرة.

وكتبت ندى رحمي عبر حسابها، الرسمي بموقع "فيسبوك": "شكرا لكل اللي سأل ماما انحجزت في مستشفى بالدقي في الرعاية المركزة.. دعواتكم".

وكانت ندى كتبت منشورًا، منذ ساعات: "من شوية اتحطيت في موقف لا أحسد عليه بجد وماتمناهوش لأي إنسان أمي قلبها تعبان من زمان".

وأضافت "من قيمة ساعة اتعرضت أمي لأزمة قلبية نتيجة إرهاق شديد في المذاكرة وقلق امتحاناتها.. ضغطها واطي جدا على عكس الطبيعي.. إحنا عيلة ضغطنا عالي بالوراثة أساسا.. وكمان قلبها كان بيدق بشكل مرعب لدرجة أن صدرها كان بيترج جامد.. زي مايكون قلبها هينط من ضلوعها".

وتابعت "توترت جدا وماكنتش عارفة اتصرف ازاي ولا اتصل بمين، وزاد رعبي وتوتري أكتر لما قالتلي أنا هنام شوية ومن وقت للتاني بصي عليا شوفيني بتنفس ولا لأ، أحنا ف حر ومش عايزة يطلعلي ريحة".

وتابعت "للحظة مخي وقف وبقيت بصب عرق من كل ناحية، ومش عارفة المفروض اتصل بمين من أصحابي ولا اكلم مين في النقابة، وأصحابي اللي ممكن يقفوا جمبي في إسكندرية مش هنا، على مايوصلوا ماعرفش ممكن يحصل إيه (أدركت ساعتها أني حرفيا بطولي) غرقانة في شبر ميه ومخي واقف".

الفنانة سحر عبدالحميد شاركت في عدة أعمال أبرزها: "بركة، طلقة حظ، الضاهر، مملكة إبليس، أفراح إبليس، ولد الغلابة، أبو العروسة، واتنين في الصندوق".