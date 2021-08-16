شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عروض مسرحية تستقبل الجمهور اليوم بمسرح الدولة منها مسرحيتان للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُقدم اليوم الإثنين علي خشبات مسارح البيت الفني للمسرح 5 عروض مسرحية تبدأ من الساعة السادسة والنصف بمسرح القاهرة للعرائس حيث تقدم مسرحية " نجوم من خشب " للمخرج سيد رستم ، والعرض عبارة عن مجموعة من العرائس تتقدم لمسابقة نجوم من خشب و يحاول كل منهم أن يتبارى في إظهار موهبته ولكن يظهر "ديبو" الشرير ويحاول إفساد المسابقة ، و تتوالى الأحداث ، والمسرحية بطولة نجوم مسرح القاهرة للعرائس ، وتأليف حمدى عطية .



مسرحية

وفي السابعة والنصف علي مسرح الطليعة يتم عرض مسرحية " سيدة الفجر " ، بطولة نشوى إسماعيل ، مي رضا ، مجدي شكري. بدور ، وفاء عبده ، خالد يوسف، مصطفى عبد الفتاح، راندا جمال، عادل سمير توفيق ، موسيقى هاني شنودة، ديكور عمرو الأشرف، أزياء شيماء محمودين تأليف اليخاندرو كاسونا، ومن إخراج أسامة رؤوف.



أفراح القبة

أما على المسرح القومي بالعتبة فيعرض المخرج خالد جلال مسرحية " ليلتكم سعيدة "بطولة محمد على رزق ، مريم السكرى، بسنت صيام، مروة عيد ، ألحان المهدي ، نديم هشام ،ملابس هالة الزهوي، وديكورعمرو عبدالله ، والمخرج منفذ علا فهمي ، والعرض عن قصة مطربة الكورس لتشيكوف، من كتابة و إخراج خالد جلال.



ليلتكم سعيدة

ويستمر عرض مسرحية " أفراح القبة " على المسرح العائم الصغير بالمنيل عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، وكتابة وإخراج محمد يوسف المنصور، بطولة محمد تامر، سمر علام، حنان عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، عبدالمنعم رياض، محمد عبدالقادر، رنا خطاب ، يوسف مصطفى، مينا نادر، محمد يوسف، هايدى عبدالخالق، وفاء عبد الله ، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم اضاءة عمرو الأشرف، تصميم ازياء عبير بدراوي، تأليف موسيقي أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.



عفركوش

ويقدم البيت الفني للمسرح عرض آخر للأطفال وهو مسرحية " عفركوش " على مسرح متروبول بالعتبة في الساعة السابعة والنصف ، بطولة احمد سعد ،حسن يوسف ،هناء سعيد ، عصام مصطفي ،مدثر ابراهيم ،جويرية احمد ،عبد الرحمن فرجاني ، سامر المنياوي، حمزة عبد الله ،استعراضات اشرف فؤاد ،ديكور مجدي ونس، ملابس ايمان الشيخ، مادة فيلمية محمد الجباس، اشعار ايمن النمر، الحان ايهاب حمدي، تأليف عيسي جمال ، اخراج عادل الكومي