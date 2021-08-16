شقيق ياسمين عبد العزيز ينشر هذه الصورة لها ويعلق: “هانت يا روحي”

كتب امير فتحي في الاثنين 16 أغسطس 2021 11:51 صباحاً - طمأن الفنان المصري وائل عبدالعزيز شقيق النجمة ياسمين عبدالعزيز، الجمهور على حالة شقيقته الصحية وذلك عبر صورة وتدوينة قصيرة كتبها عبر احد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر وائل صورة لوحة لشقيقته عبر «إنستغرام»، وعلق عليها قائلا: “هانت ياروحي هانت”، فيما انهالت تعليقات المتابعين على الصورة بالدعاء للفنانة بالشفاء العاجل وأن تعود لمصر قريبا.

وكان وائل عبدالعزيز، قد أعلن منذ أيام ، عبر حسابه على فيسبوك، ابتعاده عن السوشيال ميديا فترة، قائلاً: “أنا هقفل الأكونت فترة وشكرا على اهتمام الناس الفترة اللي فاتت ودعواتها”، لتنهال عليه تعليقات المتابعين بعدم غلق الأكونت لأنه المصدر الوحيد للاطمئنان على شقيقته ياسمين، ليستجيب لرغبة الجمهور ويغلق حساب فيسبوك ويتفاعل معهم عبر “إنستغرام”

وقد سافرت ياسمين عبدالعزيز منذ أيام إلى سويسرا، لاستكمال رحلة علاجها هناك، بعد قضاء 30 يوما في أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة، وبعد استقرار حالتها الصحية خرجت لاستكمال علاجها في المنزل تحت إشراف طاقم طبي، ولكنها لم تمكث في منزلها سوى 4 أيام، وتفاجئ كل من حولها بالسفر المفاجئ إلى سويسرا لاستكمال علاجها.