رسالة طمأنة بشأن الحالة الصحية للفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز

محمد الفلاح - الإثنين 16 أغسطس 2021

بعث وائل عبدالعزيز رسالة طمأنة إلى جمهور الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز بشأن الحالة الصحية لشقيقته.



ونشر وائل صورة لشقيقته التي تتلقى العلاج خارج مصر عبر حسابه في إنستقرام وأرفقها بتعليق: "هانت يا روحي.. هانت".

وكان الفنان أحمد العوضي قد توعّد المتسبب في تدهور الحالة الصحية لزوجته ياسمين عبدالعزيز.

وكتب العوضي عبر حسابه في فيسبوك: "ما حدث من تسيّب وإهمال وتخاذل وتراخي في حالة ياسمين سوف أتحدث عنه لاحقاً عقب التعافي التام لياسمين وتعدي الأزمة الصحية على خير إن شاء الله.. والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث، لا تظن صمتي نسيان بل لكل حدث حديث".

وتستكمل ياسمين عبدالعزيز علاجها في أحد المستشفيات السويسرية من تداعيات عملية جراحية خضعت لها في يوليو/تموز الماضي.