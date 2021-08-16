فيديو – هنا الزاهد تكشف سر انتشار شائعة الحمل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردت الفنانة هنا الزاهد على الأنباء التي أكدت حملها بعد ظهورها مؤخرا بزيادة واضحة في الوزن، وأكدت أن المعلومة الأخيرة صحيحة فقد زادت 3 كيلو جرام في الفترة الأخيرة، ولكن لا يوجد حمل، ولم يحدث أن صرحت لأي شخص بأنها حامل.

وأضافت هنا في أول رد رسمي برنامج et بالعربى: ظهورى فى بعض المناسبات بوزن زائد دفع البعض للتخمين بأنى حامل وهو أمر عار تماما من الصحة وكل ما فى الأمر أن وزنى كان زائدا 3 كجم وظهرت الزيادة واضحة في منطقة البطن بظهور “كرش صغير”.

وأضافت هنا الزاهد: أنا سايبة موضوع الحمل على ربنا وحاليا لا أفكر فى الحمل أو الولادة وأرى أن الوقت مازال مبكرا ولكن اللي ربنا عايزه حيكون.

وسبق ان تسببت هنا الزاهد في رواج شائعة حملها بعد نشر عدة صور لها ببطن منتفخ عبر حسابها بموقع إنستقرام، ثم تبين أن الأمر كله مجرد دعاية لمسلسلها الأخير “حلوة الدنيا سكر”، وأوضحت إلى أن “الدعابة” قد تصبح حقيقة قريبا، وإنها بصدد التفكير في الإنجاب ولكن بعد الانتهاء من ارتباطاتها الفنية.

وأضافت في تصريحات لبرنامج The Insider بالعربي، أن جمهورها ظل يطالبها بنشر صور جديدة لها، ولكنها لا تمتلك وقتا للخضوع لجلسات تصوير، بسبب انشغالها في تصوير مسلسل “حلوة الدنيا سكر” فقررت نشر صورتها وهي تجسد شخصية سيدة حامل، وراجت شائعة الحمل بعدما وضع زوجها أحمد فهمي تعليق “مبروك” على الصورة.

وقالت هنا أن الدعابة قد تصبح حقيقة، ولكنها ستفكر في موضوع الحمل بعد الانتهاء من تصوير أعمالها الفنية التي تعاقدت على بطولتها مؤخرا ووجهت هنا الشكر لزوجها أحمد فهمي وأكدت أنه لا يتوقف عن دعمها ومساعدتها.