سر مظهر مادونا "الثلاثيني" في الـ63 من عمرها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدعوة للتبرع لمستشفى أطفال في مالاوي، تحتفل ملكة البوب، مادونا، الإثنين، بعيد ميلادها الـ63، والتي تسحرنا بطلّة شابة وكأنها في الـ30.

تتمتع المطربة والاستعراضية وكاتبة الأغاني الأمريكية الملقبة بـ"ملكة البوب" بجسد رشيق، ولياقة عالية، الأمر الذي يظهر بشكل لافت للنظر في استعراضاتها على المسرح في حفلاتها.

وعلى الرغم من بلوغ مادونا الـ63 عاماً، فإنها ما زالت تتمتع برشاقة ملفتة، وصحة جيدة للغاية، بفضل مجموعة من العادات، نستعرضها في التقرير التالي، وفقاً لموقع "vigourfact".

- التمارين الرياضية

من شدة حب مادونا واهتمامها بالتمارين الرياضية، أنشأت صالة الألعاب الرياضية الخاصة بها، تقع بجوار منزلها، وأنشأت مادونا مراكز هارد كاندي للياقة البدنية Hard Candy Fitness centers والتي سميت على اسم ألبومها لعام 2008، وحالياً، لديها 7 مواقع في جميع أنحاء العالم.





تذهب ملكة البوب إلى صالة الألعاب الرياضية 6 مرات في الأسبوع، من 3 إلى 4 ساعات يومياً.

وتتكون تدريباتها من تمارين القلب (الكارديو) مثل السباحة والجري وركوب الدراجات وركوب الخيل وتدريبات القوة والبيلاتس واليوجا.

- يوجا الأشتانجا

يكمن سر رشاقة وصحة مادونا، في يوجا الأشتانجا Asthanga yoga، فهي المفضلة لها طوال الوقت والتي تفضلها على جميع التمارين الرياضية الأخرى.

منذ عام 1996، تضمنت مجموعة تمارين اللياقة البدنية لمادونا يوجا الأشتانجا، التقنية التي تقوم على التحرك بسرعة من خلال تسلسلات موازنة الجسم، إذ تزداد صعوبة كل منها تدريجياً.





قالت مادونا: "الأشتانجا تمارين جسدية أكثر بكثير من أنواع اليوجا الأخرى، فهي نوع من الرقص".

تستمر جلسات تمارين الأشتانجا الخاصة بمادونا ما بين 90 دقيقة و3 ساعات، واليوم، هي التمرين المفضل لملكة البوب، والذي تواظب عليه 6 أيام في الأسبوع.



- حمية المايكروبيوتك

تتبع مادونا نوعا مختلفا من الأنظمة الغذائية وهو حمية المايكروبيوتك، والتي تقتصر على الفاصوليا والمكسرات وبعض الخضراوات، وليس جميعها، مثل البروكلي واللفت واليقطين والفجل والجزر، كل ذلك بالإضافة إلى خضراوات البحر، مثل الأعشاب البحرية وطحالب سبيرولينا وكومبو (عشب البحر الياباني).

ويشتمل نظام مادونا الغذائي أيضاً على الكثير من الأسماك.

- مشروبات صحية

تعتمد مادونا في نظامها الغذائي الذي يحافظ على رشاقة جسدها وصحتها على تناول مجموعة من المشروبات والتي تتنوع ما بين شاي الزنجبيل (الذي يحسن تدفق الدم والهواء)، وشاي يربا (يحسن اليقظة بشكل طبيعي) وتناول ماء جوز الهند.

- وجبة الأرز البني والسمك المشوي

تتناول مادونا وجبتين فقط على مدار اليوم، ووجبتها المعتادة هي عبارة عن أرز بني وشوفان مغطى بالتوت، أو مقلي من الكينوا والفاصوليا الخضراء والسمك المشوي.

