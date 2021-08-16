"فري جاي" يتصدر شباك التذاكر الأمريكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدّر فيلم الحركة الكوميدي "فري جاي" المستوحى من عالم ألعاب الفيديو شباك التذاكر في صالات السينما الأمريكية الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع في الأيام الأولى لعرضه.

وحقق الفيلم إيرادات بلغت 28,4 مليون دولار، على ما أظهرت أرقام أولية نشرتها شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.



وقال رئيس شركة "فرنشايز إنترتاينمنت ريسرتش" الاستشارية ديفيد ا. جروس إن "هذه الانطلاقة جيدة للغاية في ظل هذه الظروف الصعبة بفعل التبعات السلبية لتفشي نسخة دلتا المتحورة من فيروس كورونا".

وحل فيلم الرعب "دونت بريذ 2" الذي يدور حول لعبة قتل جماعي يقوم بها شخص كفيف من قدامى المحاربين، في المركز الثاني محققا 10,6 ملين دولار في أول عطلة نهاية أسبوع.



وأعقبه في المرتبة الثالثة فيلم المغامرات العائلي "جانجل كروز" من شركة "ديزني"، وهو عمل تدور قصته حول رحلة في مدينة ملاهٍ. وحقق الفيلم 9 ملايين دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

واحتل المرتبة الرابعة فيلم "ريسبكت" الذي يروي سيرة ملكة موسيقى السول أريثا فرانكلين، محققا إيرادات بلغت 8,8 مليون دولار.

أما في المرتبة الخامسة فحل فيلم "ذي سويسايد سكواد" الذي حصد 7,8 مليون دولار.

وفي ما يلي الأفلام المتبقية في تصنيف الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في الصالات الأمريكية الشمالية:

6- "أولد" (2,4 مليون دولار).

7- "بلاك ويدو" (2 مليون دولار).

8- "ستيلووتر" (1,3 مليون دولار).

9- "ذي جرين نايت" (1,2 مليون دولار).

10- "سبايس جام: إيه نيو ليجاسي" (1,2 مليون دولار).