شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق ياسمين عبد العزيز عن مشوار علاجها: "هانت يا روحي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازلت الفنانة ياسمين عبد العزيز تتلقي علاجها خارج مصر، لكن يبدو ان حالتها قد تكون تحسنت حيث نشر شقيقها وائل عبد العزيز،صورة لها وعلق عليها بـ"هانت يا روحي هانت" .



وائل عبد العزيز

من ناحية أخرى، كان أحمد العوضي، كتب بوست عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، يتوعد من خلاله المتسبب في تدهور الحالة الصحية للنجمة ياسمين عبد العزيز، ودخولها في مضاعفات أدت الى مكوثها لعدة أيام داخل الرعاية المركزة في أحد المستشفيات.

وقال العوضي " ما حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخي في حالة ياسمين سوف اتحدث عنه لاحقا عقب التعافي التام لياسمين وتعدي الازمه الصحية علي خير ان شاء الله .. والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث، لا تظن صمتي نسيان بل لكل حدث حديث".

وغادرت ياسمين عبد العزيز مطار القاهرة الدولى متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التى أجرتها يوليو الماضى، وحرص العاملون بصالة رقم 4 والمخصصة للطائرات الخاصة وكبار رجال الأعمال على الدعاء للفنانة قبل سفرها.

ويوم 11 يوليو الماضى دخلت ياسمين عبد العزيز المستشفى لإجراء عملية "تكيس المبايض"، خصوصا أنها كانت تعانى من وجود أكياس دهنية على المبيضين لكن تسببت فى مشاكل صحية لها مثل زيادة عدد ضربات النبض ونقص الأكسجين فى الدم.

فقضت ياسمين عبد العزيز، 10 أيام داخل غرفة العناية المركزة ليتم نقلها بعد ذلك إلى غرفة عادية بالمستشفى حتى بدأت تستقر حالتها وغادرت المستشفى صباح 6 أغسطس.

وحظيت ياسمين عبد العزيز بدعم واسع من الوسط الفنى على وسائل التواصل الاجتماعى على مدار الأسابيع الماضية الذين دعوا لها بالشفاء وتجاوز أزمتها الصحية.