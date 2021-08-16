شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أفلام تستعد للجزء الثانى أبرزها كازابلانكا ووقفة رجالة وهيبتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن نجاح عدد من الأفلام السينمائية خلال الفترة الماضية سواء على المستوى الجماهيرى أو على مستوى شباك التذاكر، أدخل فكرة تصوير جزء ثانى من نفس الفيلم استثمارًا للنجاح، والاعتماد على نفس أبطال الجزء الأول مع اجراء بعض التغييرات والتعديلات في فريق عمل التمثيل، وذلك للمنافسة في السينما المصرية بعمل سينمائى استطاع أن يحقق نجاحًا خلال طرحه بالجزء الأول، ومن هنا نكشف أبرز 5 أفلام تستعد حاليا لتحضيرات وتصوير الجزء الثانى.



كازابلانكا الجزء الاول

كازابلانكا

استطاع النجم أمير كرارة من خلال فيلم "كازبلانكا" أن يحقق نجاحا كبيرا في السينما على مستوى الإيرادات، ليقرر صناع المسلسل على التحضير للجزء الثانى وهو ما أكده النجم أمير كرارة لـ"الخليج 365"، أنه بصدد التجهيز لعمل جزء ثان من فيلم "كازابلانكا" قريبا، مع المؤلف هشام هلال والمخرج بيتر ميمى، وتخوض النجمة نيللى كريم البطولة أمامه فيما انتهى دور كل من النجمتين غادة عادل ولبلبة على الجزء الأول فقط.

وتدور أحداث الجزء الأول من فيلم "كازابلانكا"، فى إطار من الإثارة والتشويق، حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم «هجامين البحر»، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصى ويهرب الى المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.



وقفة رجالة الجزء الاول

وقفة رجالة

استكمالا لنجاح الجزء الأول من فيلم "وقفة رجالة" والذى جمع كل من ماجد الكدوانى وسيد رجب وشريف دسوقى وبيومى فؤاد، أعلن صناع العمل عن تقديم جزء ثانى للعمل بعد نجاح الجزء الأول وتحقيقه إيرادات عالية وقت طرحه فى السينمات

وتدور أحداث فيلم "وقفة رجالة" فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، ويعانى كل واحد منهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.



ديدو الجزء الاول

ديدو

يواصل المنتج أحمد السبكى التحضيرات لتقديم جزء ثانى من فيلم "ديدو" الذى عرض في السينمات في عيد الفطر الماضى من بطولة كريم فهمى، وأعلن في بيان له عن انضمام نجم كوميدى كبير إلى فريق والذى سوف يتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.

وشارك في الجزء الأول من فيلم "ديدو" كل من كريم فهمى، بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف، ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو ، سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الإصبع.



بنك الحظ الجزء الاول

بنك الحظ

يخطط فريق عمل فيلم "بنك الحظ" لتقديم جزء ثان منه خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد النجاح الذى حققه أثناء عرضه في السينمات، حيث يعقد أبطاله جلسات عمل من أجل تقديمه، وهو تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج أحمد الجندى وبطولة أكرم حسنى ومحمد ممدوح ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وأحمد فتحى وحسام داغر وخالد كمال وسامى مغاورى وليلى عز العرب ولبنى محمود وضيفة الشرف سامية الطرابلسى وتم عرض الفيلم فى موسم شم النسيم عام 2017 وحقق نجاحًا جيدًا على مستوى شباك التذاكر.

وتدور أحداث "بنك الحظ" فى إطار كوميدى حول 3 شباب يتمتعون بمستويات مختلفة من الذكاء، يجتمعون على تحقيق هدف واحد، وهو سرقة بنك وتتوالى الأحداث فى سياق كوميدى، وتفوق الفيلم طوال فترة عرضه فى حصد إيراد يومى جيد تجاوز الـ700 ألف فى بعض الأيام.



هيبتا الجزء الاول

هيبتا

كشف المخرج هادى الباجورى عن انتهائه من تحضير الجزء الثانى من فيلم "هيبتا" – المناظرة الأخيرة، الذى نال جزؤه الأول نجاحًا كبيرًا وقت عرضه فى السينمات عام 2017، والذي أعلن - فى وقت سابق - عن ترشيح ماجد الكدوانى، وأسر ياسين، للانضمام لبطولة الجزء الثانى من الفيلم، وهو قصة محمد صادق، وسيناريو حوار محمد جلال ومحمد صادق.

يشار إلى أن "هيبتا.. المحاضرة الأخيرة" من إخراج هادى الباجورى، وقام ببطولة الجزء الأول كل من عمرو يوسف، ماجد الكدوانى، أحمد بدير، أنوشكا، كندا علوش، محمد فراج، جميلة إسماعيل، هانى عادل، ياسمين رئيس، دينا الشربينى، أحمد داوود، أحمد مالك، وسلوى محمد على، وآخرين.

الفيلم مأخوذ عن الرواية التى حققت أعلى المبيعات، حيث اعتلت قوائم مبيعات الكتب فى مصر لعدة أسابيع، وصدر منها أكثر من 36 طبعة منذ إطلاقها فى 2014، وهو ما يُعد رقمًا قياسيًا فى مجال النشر الأدبى، والعمل من إخراج هادى الباجورى عن رواية محمد صادق، وقام بتحويل الرواية إلى نص سينمائى السيناريست وائل حمدى.