"لبنان يحتضر ورجالتها سارقين".. رسائل نجوم الفن للشعب اللبناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب الكثير من نجوم الفن عن حزنهم الشديد جرّاء انفجار صهريج وقود في عكار شمال لبنان، وذلك عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:

وفي هذا التقرير نعرض لكم أبرز هؤلاء النجوم:

ماجي بو غصن

كتبت الفنانة ماجي بو غصن، عبر حسابها بموقع "تويتر": "بيروت مدينة الفن والحياة، وستبقى دوما، لكننا نمر بظروف استثنائية جدا".

وأضافت: "أعتذر على حضور الموريس دور، شكرا على محبتكم وتقديركم، سنعود قريبًا أقوى من قبل، لكنه وقت الصمت وقت الحزن الذي نعيشه، والذي لن يطول إن شاء الله".

علي جابر

وكتب الإعلامي اللبناني علي جابر: "لبنان دولة رجالاتها مهربين، سارقين ومجرمين".

نجوى كرم

وكتبت الفنانة اللبنانية نجوى كرم: "لبنان عم يعيش مآسي متتالية، واليوم للأسف كانت عكار على موعد مع فاجعة كبيرة، راح ضحيّتها عشرات الجرحى والشهداء".

وأضافت: "تعازينا الحارة لأهالي الضحايا، الله يرحمهم ويشفي المصابين، ويرِدّ عن جيشنا وبلدنا لبنان".



كندة علوش

كتبت "علوش" تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "الله يرحم ضحايا حادثة عكار ويشفي المصابين يارب، يجي يوم نبطل نسمع فيه عن مآسي بلادنا".

وأضافت: "من حق الناس إنها تعيش حياة كريمة من غير ما تنذل لتحصل مطالبها الأساسية، الناس عم تموت لتلاقي دواء ومياه وكهرباء وأبسط المتطلبات اليومية بسبب الظرف الاقتصادي الصعب والفقر والاستغلال".

أمل حجازي

وعلقت أمل على الصورة :"هل من مغيث، لبنان يحتضر".

نانسي عجرم

كتبت نانسي، عبر حسابها بموقع "تويتر": "انفجار عكار كارثة ومجزرة بتبكّي الحجر.. لا كلام بعبّر ولا أي شيء بيوصف أو بيعوّض.. رحمتك يا رب".

وأضافت: "ما عم بستوعب حجم معاناة عناصر الجيش اللبناني والصليب الأحمر اللبناني قدّي عم يتحمّلوا ويقضّوا.. مننحني قدام جهودكن وتضحياتكن"

هيفاء وهبي

وكتبت "هيفاء" عبر حسابها بموقع تويتر: "ما بيستاهل لبنان لي عم بصير في! بكفي موت وقهر، الله يشفي جرحى التليل عكار، ويرحم لي استشهدوا ويصبّر الشعب اللبناني بهذه المرحلة الصعبة".

راغب علامة

وكتب علامة، عبر حسابه بموقع تويتر: "شو ها الانفجار المؤلم في عكار؟ من المسؤول؟ كيف ممكن يتخزّن بنزين بين الأهالي؟ مين الجهاز المسؤول عن هالفلتان؟ هلق رح يطلعوا المسؤولين يستنكروا لكن ما حدا رح يتحاسب عن الإهمال! لأن المهمل تابع لزعامات فوق القانون وفوق المحاسبة.. لعن الله هيك دولة وهيك عصابات وهيك مسؤولين.. لهيك ربنا غاضب!".



جورج وسوف

وكتب "وسوف" عبر حسابه بموقع تويتر: "يا عدرا بعيدك تشفعي فينا وبشعوبنا.. أنا حزين.. انفجار عكار.. حرائق.. فقر.. جوع.. ظلم.. صلي لأجلنا".

نوال الزغبي

كتبت نوال، عبر حسابها بموقع "تويتر": "الله يلعن كل زعيم وكل مسؤول بلبنان.. يا بلا ضمير ووجدان.. الله يرحم الضحايا اللي ماتوا اليوم وكل يوم كرمال أنتوا تكونوا عالكراسي".

أضافت: "لبنان بحاجة لانتداب.. يخلصنا من هالمجرمين اللي حاكمينا".