بينها السعودية.. إليكم الوجهات المفضلة للمهاجرين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

نشر معهد سياسات الهجرة الأمريكي، بيانات عن عدد وحصة المهاجرين الدوليين (الإجمالي وبحسب الجنس) لأفضل 25 دولة وجهة.

وعلى صعيد الدول العربية، احتلت السعودية المرتبة الثالثة عالميا بين أفضل الوجهات المفضلة للمهاجرين، في حين أن الإمارات كانت في المرتبة السادسة ضمن هذا التصنيف.

وبحسب المعهد الأمريكي، فمنذ عام 1960 حتى 2020 تعتبر السعودية الدولة العربية الأولى التي يفضلها المهاجرون الدوليون للاستقرار والعمل.

أما المرتبة الأولى، فاستمرت الولايات المتحدة في احتلال المرتبة الأولى لأفضل وجهات الهجرة الدولية، حيث أن التقرير أوضح أن العمالة المهاجرة تفضل الدول المستقرة أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا، إلى جانب جودة الحياة فيها، وزيادة الرواتب، وانخفاض المعيشة، وسهولة التنقل والمواصلات.

وتجدر الإشارة إلى أن ترتيب أفضل 10 وجهات للمهاجرين الدوليين في 2020 هو كالآتي:

1- الولايات المتحدة الأمريكية.

2- ألمانيا.

3- السعودية.

4- روسيا.

5- بريطانيا.

6- الإمارات.

7- فرنسا.

8- كندا.

9- أستراليا.

10- إسبانيا.