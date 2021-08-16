هالة صدقي تكشف حقيقة أصولها الفلسطينية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفت الفنانة هالة صدقي ما تردد مؤخرا عن إنها من أصول فلسطينية.

وأوضحت صدقي في منشور عبر حسابها على” إنستغرام” أن بعض المواقع تناقلت معلومة أنها من أصول فلسطينية، مؤكدة أن انتمائها لأي بلد عربي شيء يشرفها ولكن الحقيقة غير ذلك.

وأكدت أن أصولها مصرية ومن صعيد مصر، فوالدها من المنيا، قائلة: “للتوضيح أنا يشرفني أني أكون من أي بلد عربي ولكن للتوضيح أنا مصرية ومن جذور مصرية واصل جذور الأب من صعيد مصر المنيا والأم أصل جذورها من صعيد مصر أيضا بالرغم أنها كانت شقراء ولكن جذورها من الصعيد. صعيديه أصلي وافتخر”.

على جانب آخر، كانت هالة صدقي دافعت عن الفنانة نيللي كريم بعد الهجوم عليها بسبب إقامة حفل زفافها عقب وفاة الراحلة دلال عبد العزيز بأيام قليلة.

وقامت هالة صدقي بالرد على عدد من الجمهور وكتبت معلقة “نيللي لا تعرفهم على المستوى الشخصي ولا اتعاملت معاها ولا مع بناتها” كذلك ردت على إحدى المتابعات قائلة “حضرتك متعرفيش ظروف الناس فبلاش تحكمي بسرعة”.

يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي كان مسلسل “ليه لأ”، وعرض عبر منصة شاهد vip، من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، من بطولة أمينة خليل وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، من إخراج مريم أبوعوف.