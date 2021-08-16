مفاجأة.. هذا ما قد تفعله آبل بهاتف آيفون ميني!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أظهرت تقارير بأن آبل ستطلق إصداراً واحداً إضافياً من هاتف آيفون 13 ميني، وبعدها ستتخلى عن هذا الحجم من الهواتف بشكل نهائي.

ولعل الشركة قد فهمت من ذلك أن المستخدمين غير مهتمين بالهواتف الصغيرة. إلا أن هذا ليس صحيحاً، وفق ما ذكر تقرير لموقع “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

فقد كشف تصويت شارك فيه 5,500 شخص أن 48% من المصوتين لازالوا مهتمين بهواتف ذات شاشات صغيرة، تحديداً أصغر من 6.2 إنش.

ورغم أن عدد المشاركين في هذا التصويت ليس بكبير، إلا أنه يكشف أن الهواتف الصغيرة ليست مكروهة. لكن لعل الشكل الذي قدمته آبل كان هو المكروه.

وقد عانى آيفون 12 ميني من عدد من المشكلات، أبرزها صغر سعة البطارية، وصغر حجمه الشديد. وقد ذكر جزء كبير من المستخدمين المهتمين بامتلاك هواتف صغيرة الحجم بأن هذا الهاتف أصغر من اللازم.

هاتف قابل للطي

وتسببت كل هذه العوامل في ظهور توقعات بأن هاتف آبل الصغير القادم بعد آيفون 13 ميني سيكون قابلًا للطي. تماما ًمثل التجربة التي رأيناها في غالاكسي Z فليب 3. فهو هاتف صغير الحجم عند طيه، وعند فرده يكون بقياس 6.7 إنش من حيث الشاشة.

وإلى جانب ذلك، أبعاد غالاكسي Z فليب 3 مناسبة جدًا للاستخدام بيد واحدة، نظرًا لأنه ليس بعريض. وتوقع عدد كبير من المحللين نجاح هاتف غالاكسي Z فليب 3 وقدرته أيضاً على استبدال هاتف مثل غالاكسي S21 بلس.

إلى ذلك، لم تؤكد آبل أو حتى تلمح لإمكانية إطلاق هاتف قابل للطي بهذه المواصفات. إلا أن هذه الفكرة قد تكون أفضل الأفكار لإنقاذ هواتف ميني.

كما أن مسرّب آبل الشهير Ming-Chi Kuo قد أكد أننا سنبدأ في رؤية الهواتف القابلة للطي من آبل في 2023.