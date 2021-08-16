بسعر خيالي.. بيع منديل بكاء ليونيل ميسي في مزادٍ علني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد مرور أيام قليلة على المؤتمر الصحفي الناري للاعب كرة القدم العالمي ليونيل ميسي بمناسبة مغادرته نادي برشلونة، عُرض المنديل الّذي استخدمه حينها لمسح دموعه في مزاد علني مقابل نحو مليون دولار.

ويُذكر أن نادي برشلونة أعلن عن رحيل ميسي في 5 آب.

ولم يتمكن الفريق من تسجيل عقد جديد مع اللّاعب في الدوري بسبب القواعد المالية للبطولة الإسبانية. وأعلن نادي كرة القدم الفرنسي باريس سان جيرمان، في 11 آب، أن ميسي أصبح ضمن الفريق الجديد.

وينصّ عقد باريس سان جيرمان على أنهم مستعدون لتزويد ميسي براتب يبلغ حوالي 35 مليون يورو لكل موسم.