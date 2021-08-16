كندة علوش تواجه الأيام الصعبة بصورة مع عمرو يوسف: وجودك جنبي بيهون أي شي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استعادت الفنانة السورية كنده علوش، ذكرى صورة جمعتها بزوجها النجم عمرو يوسف منذ عامين، لتوجه له التحية على مساندته لها لتخطي الأزمات، وعبور الأيام الصعبة، مؤكدة أن الأيام قديما كانت أجمل وأحلى، وتمنت ان يشهد المستقبل انفراجة تحمل الخير والفرج والفرح”.

كندة نشرت الصورة عبر حسابها بموقع إنستقرام وعلقت عليها برسالة موجهة إلى عمرو يوسف قالت فيها: هي الصورة من سنتين بالظبط، كان لون السما أحلى، والشجر أحلى، الدنيا تغيرت كتير من سنتين لهلأ.

وتابعت: وجودك جنبي بيهون أي شي صعب.. يا رب الأيام الجاية تكون أحلى علينا وعكل الناس، وتحمل معها الخير والفرج والفرح”.

وتفاعل مع الصورة النجمة أصالة وعلقت قائلة: الله يسعدكم ومايفرق بينكم ويحفظكم ويحميكم وأهم شي يبعد عنكم ولاد اللي مو حلال.

الجدير ذكره أن آخر أعمال الفنانة كندة علوش كانت بطولة حكاية “ضي القمر” من مسلسل “إلا أنا” والتي شهدت عودتها بعد غياب 3 سنوات عن الساحة الفنية بسبب رعاية ابنتها والتفرغ لأسرتها بحكاية، وحققت الحكاية التي قدمتها كندة نجاحًا كبيرًا وتفاعل معها الجمهور.

من ناحية أخرى، تعاقدت الفنانة كندة علوش مؤخرًا للمشاركة في عمل درامي جديد بعنوان: الستات بتعرف تقتل، مع إنجي المقدم، من تأليف محمود عزت، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج سالي والي شركة s production.

وتدور أحداث المسلسل حول قضية قتل الزوجات لأزواجهن، والتي ظهرت بكثرة خلال الفترة الماضية، خلال 12 حلقة فقط، وسيتم عرضه على منصة شاهد، خارج السباق الرمضاني.