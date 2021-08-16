تعليق طريف من أحمد حلمي على ظهور نفس السيارة في ثلاثة من أفلامه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لظهور سيارة واحدة بـ3 أفلام شارك في بطولتها الفنان أحمد حلمي، وسط تعليقات ساخرة من الجمهور، متسائلين عن مالك السيارة وما إذا كان المنتج أم بطل العمل.

وظهر في الصور الثلاث، سيارة “جيب” حمراء اللون، في 3 مشاهد من أفلام “ميدو مشاكل 2003، وزكي شان 2005، وظرف طارق 2006”.

ورد أحمد حلمي بطرافته المعهودة، حيث نشر إحدى الصور المتداولة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وعلق عليها ساخراً: “كان عليها أقساط بس”.

وانهالت التعليقات الكوميدية من الجمهور على رد “حلمي”، فقال أحدهم: “لو عندي عربية عليها أقساط ممكن تاخدها الفيلم الجديد أكمل أقساطها”، فيما ردت أخرى ساخرة: “طمنا الأقساط ادفعت ولا مكملة معانا لـ2021”.

ويستعد أحمد حلمي لتصوير مشاهده ضمن فيلم “إكس”، الذي سيعود من خلاله إلى عالم السينما.

يذكر أن اخر افلام احمد حلمي فيلم “خيال مآتة” وشاركه فيه بيومي فؤاد، حسن حسني، منة شلبي، خالد الصاوي، وإخراج خالد مرعي.