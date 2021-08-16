والدة حلا الترك غاضبة وتوجه رسالة إلى هؤلاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت منى السابر، والدة الفنانة حلا الترك عن غضبها الشديد بعدما أقدم مجهول على عمل تخريبي بشخط سيارتها الخاصة بأداة حادة، ما أدى إلى تضررها.

ووجهت السابر رسالة مباشرة من داخل سيارتها نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبدت فيه في غاية الانزعاج والعصبية، وقالت: “اللي بشخط على سيارة الناس هي الله ما لح يتركلك اياه وهذا تصرف غير حضاري وغير أخلاقي”.

وتابعت بانفعال: “عيب لايمتى هالحقد بداخلكم، لما تشوفوا سيارة انتم ما قادرين تمتلكوها شو عرفك اذا هالشخص عم يدفع أقساطها أو ما عم يدفع”.

وأضافت: “لو في واحد بفكر بطريقة حضارية ما بيعمل هالشي وما بيوصل لهذا المستوى الدنيء فمثل ما بتشخط على سيارات الناس الله لح يبعتلك أشياء أبشع من اللي عم تعمله”.

تفاعل المتابعون بشكل واسع مع كلام السابر، وأثنوا على جرأتها في الكلام، مشددين على أن أحقية كلامها وبأنهم مروا بتجارب مشابهة. في المقابل اعتبر بعض متابعيها أنها تحاول لفت الأنظار وإثارة الجدل وبأنها تمتلك سيارة فخمة وغالية الثمن، وهو ما رفضه الكثير من المتابعين.