"قنابل غاز وشغب في حفل عمرو دياب بالساحل".. الداخلية المصرية تُعقب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وزارة الداخلية المصرية حقيقة ما تم تداوله مؤخرا حول إطلاق قنابل غاز بمكان إقامة حفل عمرو دياب بمدينة العلمين بمحافظة مطروح.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية في مصر ، مساء الأحد: "نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله حول إطلاق الأجهزة الأمنية قنابل غاز على تجمعات المواطنين أمام مكان إقامة حفل المطرب عمرو دياب بمدينة العلمين بمحافظة مطروح".





كانت فتاة من جمهور الفنان المصري عمرو دياب زعمت حدوث أعمال شغب خلال حفل عمرو دياب الأخير في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.



وقالت "هدى" عبر "تويتر": "أنا أمام حفل عمرو دياب في العلمين منذ نصف ساعة والأمر عبارة عن بهدلة وقنابل مسيلة للدموع وناس تجري فوق بعضها وناس تفقد الوعي وإسعاف تنقل ناس".





وتابعت: "كان خطأي أنا ووالدتي وشقيقتي عندما جاءتنا تذاكر VIP وقررنا أن نذهب رغم أنني أمشي بعكاز، وعندما وصلنا كان هناك زحام شديد ولكننا لم نهتم لأننا معنا تذاكر ثم وجدناهم يصيحون بنا وفي الجمهور الذي دفع البعض منهم 4000 آلاف جنيه مقابل ثمن التذكرة، ليخبرونا أن الحفلة اكتملت منذ الساعة 8 وبدأ الجمهور يتعصب، ثم بدأوا برمي قنابل مسيلة للدموع".



