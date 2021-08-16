ماذا قالت الفنانة المصرية شيرين رضا حول لبنان؟

محمد الفلاح - الإثنين 16 أغسطس 2021

أبدت الفنانة المصرية شيرين رضا حزنها وتعاطفها مع الشعب اللبناني، بعد حادث انفجار منطقة عكار.



وعبرت شيرين رضا عن استيائها الشديد من الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت، عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" إذ كتبت: "قلبي مع لبنان وأهل لبنان".

وأضافت: "أنا كنت هناك بصور لأكثر من شهر، وشوفت بعيني حالهم اللي يصعب على الكافر، ومع ذلك يخدموك بعنيهم ودائما ذوق.. بس اللي بيحصل ده فوق طاقة الكل، ولازم ينتهى فورًا سيبوا لبنان الجميلة تعيش".

وكان صهريج محروقات انفجر في بلدة التليل بمنطقة عكار، شمالي لبنان، صباح الأحد، وراح ضحيته 22 شخصا وأصيب 79 آخرين.

ولا تزال ظروف وملابسات وقوع الانفجار غير واضحة، بانتظار نتائج التحقيقات والاستماع إلى شهادات المصابين الذين كان أغلبهم ممن تجمعوا حول خزان لتعبئة البنزين من مستودع مخفي اكتشفه عدد من المواطنين، ولم يتحدد بعد ما إذا كان انفجار الخزان حادثا عرضيا أم بفعل فاعل.