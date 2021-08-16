شكرا لقرائتكم خبر عن مع العائلة .. مادونا تستعد للاحتفال بعيد ميلادها مع حبيبها وأبنائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع ديلى ميل عن تخطيط النجمة العالمية مادونا للاحتفال بعيد ميلادها الـ 63 بصورة مغايرة من خلال السفر خارج مدينة نيويورك، وذلك بصحبة ثلاثة من أبنائها الـ6 بالإضافة إلى حبيبها أحلاملك ويليامز الذى تربطهما علاقة عاطفية منذ فترة.

وأضاف تقرير الديلى ميل أن مادونا الذى يتزامن عيد ميلادها الـ 63 غدًا الـ 16 من أغسطس قررت السفر بعيدًا عن نيويورك احتفالاً بتلك المناسبة دون تحديد وجهتها المقبلة الأمر الذى بالتأكيد ستكشف عنه من خلال وسائل السوشيال ميديا مثلما اعتادت مع احتفالها بتلك المناسبة من كل عام، حيث تحرص على مشاركة متابعيها.



مادونا مع ابناءها وحبيبها

وكانت المغنية مادونا بدأت نهاية الشهر الماضى حملة لجمع تبرعات قيمتها 60 ألف دولار لدعم نشاطها مع الأطفال فى مالاوى واستطاعت بالفعل جمع أكثر من 10 آلاف دولار فى أول 24 ساعة.



مادونا وحبيبها

وقالت مادونا وقتها إن جميع التبرعات ستخصص بشكل مباشر لدار (هوم أوف هوب) لأيتام الريف التابعة لمؤسستها (ريزينج مالاوى)، وتبنت مادونا 4 أطفال من مالاوى خلال السنوات العشر الأخيرة.

وبدأت مادونا حملة جمع التبرعات التى تستمر خلال أغسطس، من خلال صفحتها على فيسبوك بمناسبة عيد ميلادها الستين فى 16 أغسطس.

وقالت "لا يمكن أن أتصور هدية فى عيد ميلادى أفضل من ربط أسرتى العالمية بهذا البلد الجميل والأطفال الذين هم فى أشد الحاجة لمساعدتنا، وأضافت "كل دولار يتم جمعه سيذهب مباشرة للوجبات والمدارس والأزياء والرعاية الصحية".



مادونا وحبيبها

كما قال موقع مادونا الإلكترونى إن أكثر من 200 شخص تبرعوا خلال الأيام الأولى من الحملة بنحو 11 ألف دولار من المبلغ المستهدف جمعه وهو 60 ألف دولار.