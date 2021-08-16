شكرا لقرائتكم خبر عن نادية مصطفى تحيى حفلا غنائيا في مهرجان القلعة 20 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى المطربة نادية مصطفى، حفلاً غنائيًا، يوم الجمعة المقبل الموافق 20 من شهر أغسطس الجارى، ضمن حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى الدورة الـ 29 فى الفترة من 15 إلى 30 أغسطس، والذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ويشرف علي برنامجه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا.

وطرحت الفنانة نادية مصطفى، مؤخرا، أحدث أغانيها التى تحمل اسم "محتاجة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد وألحان وتوزيع محمد ضياء.

وكانت الفنانة نادية مصطفى، شاركت النجم هاني شاكر، في حفل غنائي ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية داخل دار الأوبرا المصرية، وقدما سويًا أغنية "حاجة غريبة" للمطربين عبد الحليم حافظ وشادية والذي تفاعل معها جميع الحاضرين.

وتعاونت نادية مصطفى خلال مشوارها مع كبار الملحنين مثل بليغ حمدي وحلمي بكر اللذين قدما لها العديد من الأغنيات التي حققت نجاحا واسعا، وبالرغم من أن رصيدها لم يكسر حاجز الثلاثة ألبومات خلال مسيرتها الفنية وهى "مسافات"، "الصلح خير" و"يا ما يا"، إلا أنها دوما ظلت حاضرة بحفلاتها التي شاركت بها والتي تنوعت ما بين الحفلات الوطنية والمناسبات الدينية بمصر وبعض الدول العربية.

ومن أهم أغانيها "مسافات"، "بكل لغات العالم"، "جوابات"، "جي ف إيه". "الصلح خير"، "إلاّ رؤياك"، "لأ ده كتير"، "جمال إسكندرية"، "قلت إيه"، "شدّوني عنيك" كما أنها غنت أغاني وطنية مصرية من أجمل الأغاني الوطنية مشاركة مع الفنان مدحت صالح.