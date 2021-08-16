"كان لون السما والشجرأحلى".. كندة علوش توجه رسالة لزوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة كندة علوش، على توجيه رسالة لزوجها الفنان عمرو يوسف.

ونشرت كندة، صورة تجمعها به تم التقاطها منذ عامين، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هي الصورة من سنتين بالظبط كان لون السما أحلى والشجر أحلى.. الدنيا اتغيرت كتير من سنتين لهلأ.. بس وجودك جنبي بيهون أي شئ صعب".

وأضافت: "يا رب الأيام الجاية تكون أحلى علينا وعلى كل الناس وتحمل معها الخير والفرج والفرح للجميع".

وتزوج الفنان عمرو يوسف من الفنانة السورية كندة علوش في يناير 2017، وأنجبا ابنتهما "حياة" في ديسمبر 2018.

من ناحية أخرى، كانت آخر أعمال كندة علوش مسلسل "إلا أنا" تأليف يسري الفخراني، إخراج محمد أسامة، بطولة كل من وفاء عامر، أروى جودة، حنان مطاوع، شيري عادل، جميلة عوض، ريهام عبد الغفور، درة.