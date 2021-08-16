نادية الجندي تعلق على قرار تأجيل حفل "الموريكس دور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علقت الفنانة نادية الجندي، على قرار تأجيل حفل "الموريكس دور" لأجل غير مسمى، ووجهت العزاء للشعب اللبناني في شهداء حادث إنفجار عكار.

وكتبت الجندي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "أتقدم بخالص التعازي للشعب اللبناني، ولشهداء حادث إنفجار عكار شمال لبنان.. فاجعة كبيرة، الله يرحم كل الشهداء ويحفظ لبنان وشعبها".

وتابعت: "كل الشكر والتقدير على القرار الحكيم الذي اتخذه المقيمين على تأجيل حفل إفتتاح الموريكس دور في دورته العشرين وإرجاء الحفل في موعد آخر لاحقاً بسبب الظروف التي تمر بها البلاد" .

واستكملت: "رغم أنني كنت سعيدة جداً بتكريمي الكبير في بيروت، وحضوري هذا المهرجان العريق واجهة الإبداع والثقافة والفن، ورغم الجهود التي بذلت في تنظيم هذا الحفل الكبير

بهدف يلمسه جراح بيروت وأهلها" .

وأضافت: "أتمني إن شاء الله قريبًا جدًا، أن أشارك في هذا الحدث الكبير على أرض لبنان بلدي التاني بعد إنتصارها، وخروجها من أزمتها بإذن الله وستعود لبنان أقوى من الأول..

تحيا لبنان وشعب لبنان".

جدير بالذكر أن القائمون على حفل "الموريكس دور" اضطروا لإصدار قرارا بتأجيله لأجل غير مسمى، بعد إعتذار عدد من الفنانين عن الحضور وتسلم الجوائز نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها لبنان.