شكرا لقرائتكم خبر عن فريق وسط البلد يحيى حفلين بدار الأوبرا ومهرجان القلعة في أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق وسط البلد، لإحياء حفلين غنائيين بالقاهرة، الحفل الأول غدا الإثنين الموافق 16 أغسطس، ضمن حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى الدورة الـ29 فى الفترة من 15 إلى 30 أغسطس، والذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، أما الحفل الثانى سيكون على مسرح النافورة بدار الاوبرا المصرية يوم الجمعة 20 أغسطس الجارى.

وكانت آخر حفلات فريق وسط البلد فى مهرجان دندرة للموسيقى والغناء فى دورته الأولى، وقدم الفريق مجموعة من مؤلفاته الخاصة بها هما أغنية "قل للمليحة، قربيلى، وهيلاهوب، وأغنية أخرى باللهجة الصعيدية إهداء لجمهور قنا، آه يا لا لاليي، وقلبك بقى انتيكا، تسمحيلي، وشمس النهار.

وشهد الحفل تصفيقًا حادًا من الجمهور لفريق وسط البلد، بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

جدير بالذكر أن "وسط البلد" من أشهر الفرق الموسيقية المصرية، بدأ في عام 1999 ونجح في تقديم نوع جديد من الموسيقى المعاصرة، كما ظهر في فيلمي ملاكي إسكندرية، وعودة الندلة. يتكون الفريق من سبع أعضاء هم: أدهم السعيد، وهاني عادل، وأحمد عمر، وأحمد عمران، وإسماعيل فوزي، وبوب، وميزو. قدم الفريق عددًا من الأغنيات الشهيرة على رأسها: آه يالالي، أنتيكا، اتكلمي، عم مينا، وغيرها.