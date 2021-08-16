معلومات جديدة عن أزمة مودل روز.. هل ألزمتها محكمة أمريكية بدفع مبلغ 23 ألف دولار شهريا لطليقها!

كتب امير فتحي في الاثنين 16 أغسطس 2021 05:42 صباحاً - كشفت عدد من المصادر سبب لجوء عارضة الأزياء السعودية مودل روز إلى رفع قضية لطلب الخلع من زوجها رجل الأعمال محمد الحمود. وأوضحت المصادر أن مودل روز طلبت الخلع من وزجها بعد صدور حكم قضائي ضدها أمام محكمة أمريكية بإلزامها بدفع مبلغ مالي لزوجها شهريا.

الحكم الصادر ضد مودل روز، وفقاً للمصادر، من محكمة كاليفورنيا ألزمها بأن تدفع لزوجها رجل الأعمال محمد الحمود 23 ألف دولار شهرياً أي ما يعادل 88 ألف ريال ، على أن يستمر القرار هذا القرار للأبد.

وكان زوج مودل روز نشر محمد الحمود عبر حسابه الشخصي على تطبيق التغريدات، تويتر، منشور، لم يكتب فيه تفاصيل إلا أنه ألمح إلى انتصاره على مودل روز.

وكتب محمد الحمود عبر حسابه الشخصي: “قدرة الله عظيمة جداً وهذا ما يجعلني اطمئن”، وفي تغريدة أخرى كتب: “عند الله ما يضيع حق أحد.. الحمد لله”، أما في حسابه على تطبيق سناب شات فكتب الحمود: “الحمد لله على كل شيء شكراً يا االله”.

تغريدات محمد الحمود أوحت إلى متابعيه أن كلماته يقصد بها انتصاره على مودل روز في إحدى القضايا المرفوعة بينهما.

غير أن عارضة الأزياء السعودية نفت الأمر عبر مقطع فيديو حيث قالت: “لا حد يلعب عليكم ويقولكم القضية انكسبت، ما في قضية انكسبت معروف قضايا أمريكا تاخد سنين وسنين، فماتخلوا أحد يستغل الفرصة ويقعد يتنطط.. شر البلية ما يضحك.. فكل شي بوقته وكل شي بيبين والحق بيبان، وإن شاء الله راح يبان بس أوقات الصمت يكون مهم وضروري لحد ما يخلص كل شي”.