شاهدوا: يونس وسليم نجلا منى زكي في أول صورة تنشر لهما

كتب امير فتحي في الاثنين 16 أغسطس 2021 05:42 صباحاً - طوال الوقت تحرص النجمة المصرية منى زكي على عدم ظهور نجليها من زوجها الفنان أحمد حلمي، في الصورة، وإبقاء حياتها الخاصة بعيدة تمامًا عن الإعلام، لكنها مؤخرًا بدأت في السماح لهما بالظهور في الإعلام بشكل ما.

حيث نشرت منى زكي أول صورة واضحة لنجليها يونس وسليم، وهما يلعبان معًا، وكتبت تعليقاً على الصورة: «العصابة.. سأفتقدكما أنتم وأميرتي» وتقصد ابنتها الكبرى لي لي. ولكن حرصت منى علي إخفاء وجهيهما فيما كان واضحًا في تلك الصورة أعمارهما، وهذا يُعد أول ظهور لهما .

منى زكي تتعرض لهجوم شديد

هذا وقد تعرضت الفنانة منى زكي لسيل من الانتقادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشرها أغنية دون مراعاه شعور زميلتها في الوسط الفني الفنانة إيمي ودنيا سمير غانم بعد رحيل والدتهما الفنانة دلال عبد العزيز.

وكانت زكي نشرت عبر خاصية القصص في موقع تبادل الصور والفيديوهات “ إنستجرام” فيديو لها من داخل سيارتها وهي تستمع لإحدى أغنيات الفنان محمد حماقي.

وانتقد متابعي منى زكي إقبالها على الاستماع للموسيقى دون مراعاة حالة الحزن التي تخيم على الوسط الفني بعد وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، أمس السبت، فاضطرت “منى” لحذف الـ«استوري».

منى زكى تعيش نشاطا سينمائيا بـ 3 أفلام

وبعد نجاح مسلسلها لعبة نيوتن، تتنتظر منى زكى عرض فيلمها الجديد “العنكبوت” الذى من المقرر أن تشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين على رأسهم أحمد السقا وظافر العابدين ويسرا اللوزي.

كما تقوم “منى زكى” حاليًا بتصوير دورها ضمن أحداث فيلم الجواهرجي “ اسم مؤقت ”، مع الفنان محمد هنيدي، ويعد هذا العمل الأول الذى يجمع بينهم منذ أن قدما فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية منذ أكثر من 23 عاما.

كما تستعد منى زكى إلى تصوير دورها ضمن أحداث فيلم القاهرة مكة، الذى من المقرر أن تشارك فى بطولته عدد من الفنانين أبرزهم خالد الصاوى وشيرين رضا.

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