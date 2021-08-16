هكذا احتفل حميد الشاعري بتخرج ابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب هاني صابر:

شارك الفنان حميد الشاعري، متابعيه وجمهوره، احتفاله بتخرج ابنته "نبيلة".

ونشر "الشاعري" صورا لابنته عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وعلق: "نبيلة حبيبة بابا.. اتخرجت Visual Communication Design.. هو حاجة جديدة إيه هي معرفش، ومعرفش ترجمتها بالعربي.. مبروك يا أحلى نبيلة".

جدير بالذكر أن حميد الشاعري، أحيا مؤخرا حفلا غنائيا في الساحل الشمالي بمشاركة الفنان هشام عباس، وافتتح الحفل بأغنية "جلجلي" وسط عاصفة من هتافات الجمهور، وبعدها وجه تحية لهم ثم واصل فقرته بالعديد من أغانيه، منها "من عيونك"، "يا ام الفستان"، "روح السمارة" و"على مين" و"ويا أم العيون السودة".