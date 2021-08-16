ماجدة الرومي: "قلبي مع أهل الشهداء الأبرار بعكّار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعربت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، عن حزنها الشديد جرّاء انفجار صهريج وقود في عكار شمال لبنان.

وكتبت "الرومي" عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "قلبي مع أهل الشهداء الأبرار بعكّار.. قلبي مع أهل شهداء ٤ آب ولادنا وإخوتنا.. قلبي مع أهل كل شهداء الشرّ المُطلق بلبنان.. وكل المِنصابين وكل المقهورين وكل المنكوبين، أنا ماجدة الرومي بالخندق الواحد مَعكُن قبل وبعد الموت وللموت".

وأضافت: "يا رب سأَلتَك برحمتك، خلّصنا.. ما بقى بعيوننا دموع بعد نِبكِي! ما بقى بقلوبنا قلوب بعد نِنقِهِر، ما بقى في صلاة ما صلّيناها.. ولا صرخة طالعة من روح الروح ما صَرَخناها.. يا ربّ رحمتك".

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، سقوط 20 قتيلا و79 جريحا، جرّاء انفجار صهريج وقود في عكار، وتتواصل عملية مسح منطقة الانفجار في عكار شمال لبنان.

وجاء الانفجار في وقت يعاني فيه لبنان منذ أسابيع طويلة نقصا في المحروقات ينعكس سلبا على قدرة المرافق العامة والمؤسسات الخاصة وحتى المستشفيات على تقديم خدماتها.