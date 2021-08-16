بالصور: ظهور نادر لإبنة الفنانة نوال الكويتية في عيد ميلادها العاشر

كتب امير فتحي في الاثنين 16 أغسطس 2021 03:49 صباحاً - شاركت الفنانة نوال الكويتية جمهورها بأحدث صورة لها جمعتها بابنتها حنين، في ظهور نادر للأخيرة، وذلك خلال استمتاعهما بأوقاتهما في الإجازة الصيفية، تزامنًا مع عيد ميلاد حنين العاشر، الذي وافق في 17 أيلول/ سبتمبر.

وظهرت نوال بإطلالة صيفية باللون الأزرق، مع نظارات شمسية، وعصبة على الرأس، وقد ارتدت ابنتها ملابس بنفس نقشة ملابس والدتها، حيث بدت وهي تحتضنها وتقبّلها. وقد عبّرت نوال عن مدى حبّها الشديد لابنتها حنين في يوم ميلادها، وعلقت على الصور قائلة: “ربي يحفظ لي بنيتي ويطول بعمرها”.

“أحلام الشامسي” تفتح النار على نوال الكويتية

من ناحية أخري، يبدو أن بوادر الخلاف قد عادت مُجدداً بين الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي وبين زميلتها الفنانة الكويتية نوال.

وبدأ الأمر بمقارنات بين أحلام ونوال حول نجمة الخليج الأولى، إذ لطالما كان هذا اللقب عائقاً بين نوال وأحلام خاصةً مع التلميحات والحروب الإلكترونية بين محبي النجمتين. الجديد في الموضوع كان تغريدة لـ أحلام ترد فيها على كل من يضعها بمقارنات مع نوال الكويتية والتي جاء بها تحديداً:

“صحيح اني اعتبر نوال الكويتية المنافسة الوحيدة لي خليجيا أما عربيا فلا.. وانا لا أتقارن بنوال عربيا مطلقا مع احترامي لها…لان أولا أحلام مش اول مرة تطلع تشارك في مهرجان عربي كنوال في طيلة مسيرتها الثلاثين سنة…”.

وتابعت:” اما أحلام ولله الحمد فشاركت كأول فنانة خليجية في تونس وفي قرطاج سوسة والحمامات وشاركت في فلسطين لمرتين في رام الله وبير زيت وفي جرش وليبيا والجزائر وسوريا وفي لبنان والمغرب العربي. والكثير لم تسبقني فنانة خليجية وبذلك فعلا كما قال جمهور نوال الكويتية وبعض المستصحفين حرام وظلم كبير مقارنتي بـ نوال الكويتية”….

وختمت أحلام التغريدة بـ “الرد كافي راح اعتبره اخر رد مني ومن جمهوري الي اطلب منه التوقف بالرد على جمهور نوال الكويتية”!

أُجبرت أحلام على حذف التغريدة لاحقًا بسبب الهجوم الكبير من الجمهور والذي اتهمها بالغرور وأن فعلتها ما هي إلا إساءة لصديقتها نوال الكويتية والتي عادت علاقتهما لمجاريها منذ مدة قريبة بعد سنوات الخلاف.

خلاف أحلام الشامسي ونوال الكويتية!

وبدأ لأمر منذ سنوات وتحدثت نوال عن الموضوع من خلال برنامج “مجموعة إنسان” وجاء في التصريح تحديداً “أحلام بدأت بمضايقتي عبر كتابة تغريدة نشرتها بموقع تويتر، جاء فيها (أي فنان يغنّي مع الفنان محمد عبده في نفس اليوم يحترق كارته).. بإشارة لحفلي الذي أحييته معه في الكويت، وكان عليها ألا تكتب مثل هذا”….وتابعت الكويتية “قبل حفلي في موازين، صوّرت أحلام المسرح قبل حضور الجمهور وعلّقت على الصورة: معقول هذا جمهور أختي نوال فقط”.

الصلح تم بينهما من خلال حضور أحلام ضيفة على نفس البرنامج، واعد طاقم العمل اتصال هاتفي مع نوال الكويتية ليحل الموضوع وبينهما وتعود علاقتهما كما كانت قبل الخلاف.

آخر أعمال نوال الكويتية

هذا وقد طرحت عبر “يوتيوب“، الفنانة ​نوال الكويتية أغنيتها الجديدة “فيني كثير”، وهي من كلمات رحاب، وألحان مشعل العروج، وتوزيع جيهون جيلكتان، وتريات إسماعيل تونش بلاك، ومكس طارق جيران.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

نورت