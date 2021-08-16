محمد الفلاح - بدافع وطني.. مايا دياب تطلب مساعدة جرحى لبنان

الإثنين 16 أغسطس 2021

بدافع وطني، طالبت الفنانة اللبنانية مايا دياب الدول المجاورة لبلدها، بتقديم المساعدة للجرحى بعد حادث انفجار عكار، الذي وقع الأحد.



وكتبت الفنانة اللبنانية مايا دياب عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر":" أرجو من الدول المجاورة المساعدة بنقل الجرحى للعلاج الفوري بطائرات إسعاف، مصر، الأردن، تركيا، بسبب عدم قدرة المستشفيات اللبنانية على العلاج وعدم وجود الأدوية المطلوبة للحروق لفاجعة كهذه.. عكار".

وكان صهريج محروقات انفجر في بلدة التليل بمنطقة عكار، شمالي لبنان، صباح الأحد، وراح ضحيته 22 شخصا وأصيب 79 آخرين.

يذكر أن الفنانة مايا دياب طرحت مؤخرا أغنية "وطني اللي جاي" من كلمات أحمد ماضي، وألحان وتوزيع هادي شرارة، لإحياء الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020 وخلف الدمار والخراب في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت.