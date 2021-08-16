شكرا لقرائتكم خبر عن الموزع أحمد إبراهيم بعد نجاحاته مع الهضبة وحماقى: الحمدلله واللى جاى مفاجآت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاحات كبيرة حققها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم في الفترة الأخيرة وخصوصا موسم الصيف الحالي بداية من تعاونه مع الهضبة عمرو دياب في 3 أغانى جيمعها حققت صدى كبيرًا مع الجمهور وتصدرت التريند، بدأها بأغنية "الدنيا بترقص" و"أحلى ونص" و"اتقل"، كما شارك في ألبوم محمد حماقى الجديد الذى يحمل إسم يافاتنى" بأغنية "لو هتسيب" وقام أيضًا بتلحينها وهو من القليل تلحينه أغنية، حيث شارك من فترة كبيرة بالتلحين مع المطربة يارا ومحمد نور.

وقال الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم عن تلك النجاحات في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": الحمد لله على نجاح تلك الأغانى لأننى حريص على تقديم فن راقى للجمهور سواء كان مصريا أو عربيا، بالإضافة إلى تركيزى الشديد في الاغانى الذى اشتغل عليها حيث تخرج بأفضل مستوى.

وأضاف: تلقيت ردود أفعال كلها إيجابية على كل الأغانى التي شاركت في توزيعها في الفترة الأخيرة من داخل الوسط الغنائى وخارجه، مشيرًا أنها فاقت توقعاته .

وعن نجاح أغنية "لو هتسيب" مع النجم محمد حماقى قال الأغنية حالة خاصة شاركت فيها مع نجم يحترم جمهوره وحريص طول الوقت على تقديم كل ماهو جديد ومختلف في مجال المزيكا، مضيفا أن هناك أيضا عدة أغانى سوف تجمعنى به خلال الفترة المقبلة .



احمد ابراهيم وحماقى

كما أكد الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم أنه سعيد بالتعاون مع الهضبة عمرو دياب في عدة أغانى ويعتبرها خطوة مهمة في مشواره الغنائى بعد تعاونه مع نجوم كثيرين في مصر والوطن العربى مشيرا أن ردود الأفعال فاقت توقعاته ونال إشادات كبيرة عليها من جانب أصدقائه في الوسط الفني وخارجه .

وأضاف الهضبة عمرو دياب يتميز بطابع مختلف عن غيره من المطربين ولديه ذوق وتفكير مختلف، مشيرًا أنه في الفترة المقبلة يتمنى أن يكون هناك تعاون آخر بينهم .

كما تعاون الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم مع النجمة نانسى عجرم فى عدة أغانى منها "ياما" و"جاية معاك".

الموزع أحمد إبراهيم له العديد من النجاحات الفنية العام الماضى، مثل مشاركته بـ8 أغنيات فى ألبوم "معرفة قديمة" للنجم هيثم شاكر و6 أغنيات فى ألبوم "حالة خاصة جدا" للنجمة أنغام، ووزع أغنية "مهموم" للكينج محمد منير، ومحمد حماقى أغنية 500500، و"عارف" لمصطفى قمر، وغيرها من الأعمال التى حققت جميعها نجاحا كبيرا وأغنية "غيب" للمطرب فضل شاكر.

كما وزع من قبل لعدد كبير من المطربين، منهم شيرين عبد الوهاب "مشاعر" و"حبه جنة" و"على بالى" و"أنت آخر واحد" و"ما تحاسبنيش" و"خليتنى أخاف" و"كلى ملكك" و"متاخدة من الأيام" و"المراية"، كما تعاون مع إليسا فى "عكس اللى شايفنها"، و"أنا وحيدة"، و"إنسانة بريئة"، وتعاون مع تامر حسنى فى "180 درجة"، و"حاسس بخوف"، و"أيام زمان"، و"بغير عليها"، ومع محمد حماقى فى: "حاجة مستخبية"، و"ذكرياتك ميح" و"قادرين نعملها"، ومع نانسى عجرم "راهنت عليك" و"مقسومة نصين" و"الحب زي الوتر"، ومع كارول سماحة "فى الوقت الغلط" و"صحابى"، وغيرها من الأعمال الناجحة.