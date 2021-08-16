قرار قضائي جديد لصالح سما المصري

كتب امير فتحي في الاثنين 16 أغسطس 2021 02:45 صباحاً - أيدت محكمة مستأنف جنح المحكمة الاقتصادية، براءة الفنانة سامية عطية الشهيرة بـ”سما المصري”، في اتهامها بإرسال عبارات خادشة للحياء إلى مواطنتها الإعلامية ريهام سعيد.

كما قضت المحكمة ذاتها برفض الدعوى المدنية المرفوعة من ريهام سعيد، ضد مواطنتها سما المصري.

يذكر أن المحامي شعبان سعيد، دفاع الإعلامية ريهام سعيد، تقدم بطلب للنيابة العامة المختصة في مصر، للتقدم باستئناف على حكم براءة المصري.

واستند دفاع ريهام سعيد، في طلبه على الخطأ في تطبيق القانون من المحكمة التي أصدرت حكم البراءة، حسب ما قدمه.

ودفع أشرف ناجي محامي سما المصري، بتلفيق التهمة وعدم صحة الواقعة وكيدية الاتهامات التي استندت عليها ريهام سعيد في دعواها.

يذكر أن المحكمة استمعت لأقوال سما المصري، حيث أنكرت جميع التهم المنسوبة لها، وعليه قضت المحكمة ببراءتها من جميع التهم المنسوبة إليها.