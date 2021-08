كم تبلغ ثروة كاميرون دياز بعد 17 عاما من اعتزال التمثيل.. الرقم مفاجأة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتزلت الممثلة الأمريكية كاميرون دياز التمثيل في أوج شهرتها، عام 2004؛ ليكن آخر أعمالها السينمائية فيلم Annie "آني".

ورغم اعتزالها التمثيل منذ فترة طويلة، إلا أن كاميرون نجحت في الحفاظ على ثروتها، التي تبلغ حاليًا 140 مليون دولار، وهو رقم مذهل بالنظر إلى غيابها عن الأضواء كل هذه الأعوام.

وكشفت مجلة "لايف أند ستايل" الأمريكية، السر وراء حفاظ كاميرون دياز على ثروتها كل هذه الأعوام، في التقرير التالي.

بدأت كاميرون دياز بداية متواضعة في هوليوود، ولكن الكاريزما والسحر اللذان تمتعت بهما ساعدا على ذيوع صيتها بسرعة كبيرة، مما انعكس على ثروتها.

ومع مرور الأعوام رسخت كاميرون دياز اسمها في هوليوود بفضل أفلام مثل: There’s Something About Mary (هناك شيء ما عن ماري)، و The Mask (القناع)، و Charlie’s Angels (تشارلي أنجلز)، وأخيرًا وليس آخرًا سلسلة أفلام الأنيميشن شريك.





وحصدت أفلام "دياز" إيرادات مذهلة، إذ تمكنت من تحقيق إجمالي 7 مليارات دولار في شباك التذاكر العالمي، مما انعكس على أرباحها الشخصية، إذ تلقت أجرًا مليوني دولار في فيلم "هناك شيء ما عن ماري"، و12 مليون دولار عن "تشارلي أنجلز".

ورغم أنها لم تتلق سوى مليون دولار عن فيلم Bad Teacher "مدرس سيء"، لكنها كانت تمتلك نسبة من أرباح الفيلم، مما جعل إجمالي أرباحها في النهاية تصل إلى 42 مليون دولار.

وذكرت المجلة، أن كاميرون دياز تمتلك أيضًا الكثير من العقارات وزوجها المغني بنجي مادن، تقوم ببيع بعضها بأسعار باهظة، مثل منزلها في قرية جرينتش، التي قامت ببيعه نظير 4 ملايين دولار.

وكشفت "دياز" مؤخرًا في برنامج الممثل كيفن هارت، "Heart to Heart"، أنها أخذت قرار الاعتزال في سن الـ40، بعد أن قررت تكوين أسرة والتركيز على تربية ابنتها.