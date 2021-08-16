شكرا لقرائتكم خبر عن عليها أقساط.. أحمد حلمى يداعب جمهوره بتعليق طريف على كوميك السيارة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد النجم أحمد حلمي، نشر كوميك طريف لسيارة واحدة ظهرت في ثلاث أفلام مختلفة له، وانتشرت الصورة التي ظهر فيها "حلمي" على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تعليقات طريفة من رواد السوشيال ميديا، وظهر في الصورة وهو يقف بجانب سيارة حمراء تحمل نفس اللوحة المعدنية في ثلاث افلام مختلفة وهم ميدو مشاكل، زكي شان، وظرف طارق.

وتفاعل الفنان أحمد حلمي، مع الملاحظة الطريفة التي تم تداولها بكثرة خلال الأيام الماضية على مواقع السوشيال ميديا بإعادة نشر كوميك الصورة الطريف على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، وعلق تعليقا طريف قائلا: "كان عليها أقساط بس".



احمد حلمى على فيس بوك

ويبدأ النجم أحمد حلمى تصوير المشاهد الأولى من فيلمه الجديد "إكس"، والتى تشاركه البطولة النجمة روبي، والفنانة نسرين أمين نهاية اغسطس الجارى، وذلك فى الديكور الذى يقوم بمعاينته مخرج العمل حاليًا، محمد شاكر خضير حيث يواصل الأخير التحضيرات الأخيرة والخاصة بالعمل فى الوقت الحالى، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى، ويعود من خلاله حلمى للسينما بعد آخر أفلامه خيال مآتة.



كوميك طريف لاحمد حلمى

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد حلمي فيلم "خيال مآتة"، والذي دارت أحداثه حول كيان سري متخصص في سرقة الاشياء القيمة والتذكارية والآثار ويقوم الكيان بضم عنصر جديد هو يكن (أحمد حلمي) لسرقته "بروش أم كلثوم" في الستينات، ثم يجتمعون بعد ثلاثون عامًا من عملية السرقة، لبيع البروش ويتذكرون تلك الفترة التي تمت فيها السرقة ويتناقشون حول الأسباب التي دفعتهم للسرقة محاولين اعادة الزمن والاحداث التي رافقت تلك الفترة لاعادة الذاكرة لمساعد (يكن) (حسن حسني) للعثور على تقليد البروش وبالتالي يحتاج (يكن) إلى مساعدة حفيده (أحمد حلمي) للشبه بينه وهو شاب وإعادة الروابط الأسرية بينهما.

"خيال مآتة" بطولة أحمد حلمىً ومنه شلبي وخالد الصاوي وحسن حسني وبيومي فؤاد وإخراج خالد مرعي.